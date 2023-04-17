Deprem öncesi geceyi kumanya hazırlayarak geçirdi, enkazdan çıkıp yine yardıma koştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 6 Şubat'ta kar yağışına bağlı ihtiyaç duyulabilecek kumanyaların hazırlanması için gecenin büyük bölümünü uykusuz geçiren 23 yaşındaki Kızılay gönüllüsü Gamze Gezinir, yıkılan evinin enkazından çıktıktan sonra yeniden dahil olduğu Kızılay saflarındaki yardım seferberliğine katkı sunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan ve evleri yıkılan 23 yaşındaki Kızılay gönüllüsü Gamze Gezinir, depremi Namık Kemal Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın ikinci katında anneannesiyle kaldığı evde yaşadı.

Depremden hemen sonra önce anneannesi, ardından da kendisi enkazdan çıkan Gezinir, Kızılayın yardım faaliyetlerine katkı sunuyor.

- "Yaşam üçgeniyle hayatta kaldım"

Gezinir, AA muhabirine, deprem gecesi kentte yoğun bir kar yağışı beklendiğini ifade ederek, vatandaşların yolda kalma ihtimalini göz önünde bulundurarak kumanya hazırladıklarını söyledi.

Gece geç saatlere kadar çalışmalarına devam ettiğini, sabaha karşı da evine gittiğini anlatan Gezinir, "Kardan dolayı yollar kapanırsa, yolda kalan vatandaşlara dağıtılmak üzere kumanya hazırlamak için çalıştık, sabaha karşı eve gelmiştim. Depreme uykuda yakalandım ve odanın duvarının üzerime yıkılmasıyla birlikte uyandım. Duvar üzerimde olduğu için hareket edemiyordum. Yıkılan yerde kolon yok, sadece duvar vardı. Banyonun duvarları üzerime yığılmış oldu ve koltuğun yanında oluşan yaşam üçgeniyle hayatta kaldım." ifadelerini kullandı.

- Anneanesini yakınlarına emanet edip, yardım faaliyetlerine başladı

Birlikte yaşadığı 81 yaşındaki anneannesine depremin ardından "ilaç poşetini al, çık" diye seslendiğini hatırlayan Gezinir, şöyle konuştu:

"O gün vaktin nasıl geçtiğini ve içeriden ne zaman çıktığımı dahi hatırlamıyorum. Kendi çabalarımla çıkmaya çalıştım, ayağım duvar parçalarının orada kalmıştı, bacağım zarar gördü. Dışarı çıktığımda mahallem komple yıkılmıştı. Ben zannediyorum ki deprem sadece bizim orada oldu ama birçok yerde hasar vardı. Kızılaydan arkadaşlarım, ekipten arkadaşlarım bizim oraya gelmişlerdi. Onlar geldiğinde anneannemi dayımlara emanet ettim ve arkadaşlarımla yardım faaliyetlerine başlamıştık."

Depremin ilk günlerinin hava şartları nedeniyle çok zorlu olduğunu, enkaz nedeniyle her yere yürüyerek gitmek zorunda kaldıklarını anlatan Gezinir, yardım faaliyetleri sırasında enkazdan canlı çıkarma noktasında da yürütülen çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Gezinir, 6 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine doğru kendilerine geldiklerini ve insanların da acıktığını fark ederek yemek çabasına girdiklerini dile getirdi.

Kısıtlı imkanlarla çorba hazırladıklarını belirten Gezinir, "Bizim aşevi aracındaki malzemelerle çorba yapıp ilk dağıtımı da öyle gerçekleştirdik. İnsanlar ayaklarında çorap bile olmadan dışarı çıkmışlardı. Şubemizdeki kıyafetlerden, malzemelerden çıkardık, dağıttık. Böylelikle yardım faaliyetlerine başlamış olduk." dedi.

Enkazdan çıktığı ilk günden itibaren Kızılayın koordinasyonunda yardım faaliyetlerinde yer alan Gezinir, çorba dağıtımlarının daha kapsamlı devam ettiğini, kıyafet yardımının sosyal marketler aracılığıyla yapıldığını belirterek, "Şu anda ramazan olduğu için iftarlık ve sahurluk kumanyalar hazırlıyoruz. Yaraları sarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.