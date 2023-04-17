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Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu

AA

DURMUŞ GENÇ / ALİ RIZA AKKIR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Göksun ilçesinde kilometrelerce devam eden yüzey kırığı ve çökmelere yol açtı.

Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ / ALİ RIZA AKKIR - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler, Göksun ilçesinde kilometrelerce devam eden yüzey kırığı ve çökmelere yol açtı.

İlçeye bağlı Yeşilkölköy Mahallesi Ortamış mevkisinde 6 Şubat'taki depremlerin neden olduğu kilometrelerce uzunluktaki yüzey kırıkları, kayma ve çökmeler dikkati çekiyor.

Evlerin arasından geçen, tarım arazilerinde ve dağlarda belirginleşen yüzey kırıkları, arazilerin bir bölümünün çökmesi ve dağdan kayaların kopmasıyla yollara verdiği zararla da kendini gösteriyor.

Mahalle sakinlerinden Arif Katılmış, AA muhabirine, daha önce böyle bir afet görmediğini, bazı bölgelerde büyük kırılmalar ve çökmeler oluştuğunu söyledi.

Katılmış, "Bazı meyve ağaçları fay kırığının içinde kaldı. Sulama havuzumuz fay kırığının içine çöktü. Tarlaları ikiye ayırdı. Havuzun bulunduğu yerdeki suyun gözü aşağıya çöktü, artık su çıkmayacak." diye konuştu.

Depremin ardından yolların bozulduğunu da dile getiren Katılmış, "Birçoğu yapıldı ama en küçük sarsıntıyla tekrar çökmeye başladı. Yol araba genişliğinde açılmıştı. Daha sonra kepçelerle kapatıldı ama her sarsıntıda yine yerinden oynuyor. Derinliği 2-3 metre arasında değişiyor." dedi.

- "Bölgede çok geniş bir alanda etkili oldu"

Bölgede 40 yıldır çobanlık yapan Mustafa Katılmış da depremle bazı yerlerde 3 metre derinlik ve 2 metre genişliğinde çökme ve kaymalar meydana geldiğini anlattı.

Yüzey kırıklarının geniş bir alanda arazilerin içinden geçerek büyük zarar verdiğine dikkati çeken Katılmış, şunları kaydetti:

"Dağdan kopan kaya parçaları ağaçları sökerek dümdüz etti. Ben yıllardır dağlarda geziyorum. Deprem oluyordu ama hiç böylesini görmedim. Hayvanlarımız da çok korktu. Depremden sonra buradaki yollar çöktü ve büyük hasar oluştu. Büyük kaya parçaları yerinden söküldü. Ağaçları kökünden söktü. Böyle bir şeyi ilk defa yaşadım. Bu deprem ve kırık bölgede çok geniş bir alanda etkili oldu."

Katılmış, hayvanlarını otlatmak için gezdiği dağlarda yüzey kırıklarını görünce büyük şaşkınlık yaşadığını sözlerine ekledi.

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