Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere "Kızılay Esen Kart" dağıtımı

Su içmek için en iyi 10 zaman

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaklaşık 16 bin aileye, Türk Kızılay tarafından istedikleri yerden alışveriş yapabilecekleri "Kızılay Esen Kart" dağıtılıyor.

Türk Kızılay, afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardım planı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hazırlanan ve 1500 lira yüklenecek kartlar, afetzedelere ulaştırılacak.

Türk Kızılay Kahramanmaraş İnsani Yardım Sorumlusu Serkan Düğer, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedelerin ihtiyaçlarının ramazanda da karşılanmaya devam edildiğini söyledi.

Düğer, ilerleyen günlerde Türkiye'nin tamamında uygulamaya geçirilmesi hedeflenen proje ile Kahramanmaraş'ta yaklaşık 16 bin aileye, "Kızılay Esen Kart" dağıtılacağını belirtti.

Söz konusu kartlarla vatandaşın alışverişlerini istedikleri gibi yapabileceğini ifade eden Düğer, bugün itibarıyla kartların dağıtımına başladıklarını ve yaklaşık 1000 hak sahibine kartlarının teslim edildiğini kaydetti.

- "Bu, deprem özelinde tanımlanmış bir yardım programı"

Düğer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla ve kendi veri tabanlarından belirledikleri hak sahiplerini mesaj yoluyla bilgilendirerek, kart alınacak noktalara davet ettiklerini dile getiren Düğer, şunları kaydetti:

"Bunun yanında yaklaşık 10 gündür, 50 kişilik ekip sahayı dolaşarak anket yöntemiyle veriler topladı. Aynı zamanda listeyi oluştururken sahadaki toplamış olduğumuz verileri de kullandık. Toplamda 16 bin aileye kart vereceğiz. Bu, deprem özelinde tanımlanmış bir yardım programı."

Düğer, vatandaşların aldıkları kartları atmamaları gerektiğine işaret ederek, söz konusu kartların ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan farklı yardım programlarında da kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

Depremzede Ahmet Elmas ise Kızılay'a bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.