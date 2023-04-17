Eshab-ı Kehf'te Kadir Gecesi idrak ediliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar, Roma, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden izler taşıyan külliye ve mağaraya ramazanda ilgi gösteriyor.

İlçe sakinlerinin yanı sıra farklı illerinden gelen ziyaretçiler, Roma döneminde Hristiyanlığı kabul ettikleri için putperestlerin zulmünden kaçarak 309 yıl uyudukları kaynaklarda geçen 7 gencin, köpekleri Kıtmir ile sığındığı mekan olarak bilinen, milattan sonra 466 yılında yapılan mescidiyle en eski ziyaretgahlardan olan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi.

Ziyaretçiler, daha sonra bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

Burada teravih namazını da kılan vatandaşlara Türk Kızılay ekiplerince ikramda bulunuldu.

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