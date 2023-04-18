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Elbistan'da esnaf konteyner çarşılarda bayrama hazırlanıyor

AA

Elbistan'da esnaf konteyner çarşılarda bayrama hazırlanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/ALİ RIZA AKKIR - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da iş yerleri yıkılan veya ağır hasar gören esnafa ticaretin canlanması için konteynerlerden geçici iş yeri kuruldu.

AFAD öncülüğünde, devlet ve özel sektör el birliğiyle yaraların sarılmaya devam edildiği ilçede, iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaf için de çalışma yürütülüyor.

Ekonominin yeniden canlanması için kentin belirli yerlerine kurulan konteyner çarşılarda esnaf bayrama hazırlanıyor.

- "Elbistan'da bizden beklenen, 2 bin 500 civarında ek konteyner çarşı kurulması"

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, depremin ardından ilçede konteyner çarşılar kurduklarını söyledi.

Gürbüz, ilçede kurulan 4 çarşıda bayram öncesi nüfus yoğunluğu ve hareketlilik yaşandığını belirtti.

Kentte enkazın kaldırıldığı yerlere toprak serildiğini ifade eden Gürbüz, vatandaşların psikolojisini düzeltmekle ilgili beklentileri karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

Gürbüz, esnafın bayram hareketliliğini ıskalamamak için bir an önce satışa başlamak istediğini vurgulayarak, "Bölge esnafının ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için yoğun bir çaba harcıyoruz. Yaklaşık 560 esnafın işletmesini açması noktasında yardımcı olduk. Elbistan'da bizden beklenen 2 bin 500 civarında ek konteyner çarşı kurulması. Bununla ilgili yer seçimlerimizi yaptık." dedi.

Başkan Gürbüz, devlet desteğiyle bayramdan sonra iki konteyner çarşının daha ilçeye kazandırılacağının altını çizdi.

Büyük işletmelerin 21 metrekareye sığdırıldığını, dolayısıyla da zaman zaman yer sıkıntısı yaşandığını anlatan Gürbüz, "Bir irtibat ofisi gibi oluyor ama esnafımız için bu bile önemli bir başlangıç. Düşünün ticaret yapıyorsunuz ve insanlara bir şekilde ulaşmanız gerekiyor ama insanların size ulaşabileceği bir yer yok. Onun için bu bile şu anda büyük bir başlangıç. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hem iş dünyası hem devletimiz elindeki tüm imkanları şehir için seferber etti"

Kentte hasar almayan işletmelerin tamamının açıldığına işaret eden Gürbüz, vatandaşların hasarsız binaların yüzde 50'sinde konakladığını söyledi.

Gürbüz, artçı depremlerin her geçen gün azaldığına ve şiddetinin de düştüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan dolayı vatandaşlarımız da çadırda ya da konteynerde kalmak istemiyor, evlerine geçiyorlar. Buralarda sadece ağır hasarlı ve binaları yıkık vatandaşlarımız kalıyor. Bazı vatandaşlarımız evlerinin önüne çadır kurmak istedi. Biz o vatandaşlarımızı da haklı gördük. Bu psikolojiyi aşmak için onlara destek olmak adına çadır veriyoruz. Elbistan'da şu ana kadar 20 bine yakın çadır dağıtıldı. Açıkçası hatırı sayılır bir sayı. Hala stoklarımızda çadırlarımız da var."

Devletin, ramazanın başında ve ortasında olduğu gibi sonuna doğru da vatandaşlara yardım kolileri ulaştırdığını belirten Gürbüz, 41 noktadaki aşevlerinde sahur ve iftar faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

Gürbüz, kentte sosyal marketlerin ve gıda bankalarının da faaliyetlerine devam ettiğini vurgulayarak, "Şu anda şehirde 15 civarında sivil toplum kuruluşumuz, belediye görevlileri gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde devletin tüm imkanlarını görebilirsiniz. Milletle devletin bütünleşmesini, kaynaşmasını görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Her şeyin normal ve güzel olduğunu söylemek için çok erken olduğunu dile getiren Gürbüz, şunları kaydetti:

"Deprem öncesi normalden bahsetmiyorum ama deprem sonrası bir normalleşmeden bahsedebiliriz. 6 Şubat'tan çok çok iyiyiz. O günler bizim için kıyamet sahnesi gibiydi. Vatandaşlarımız çok zorluk çekti. Hem iş dünyası hem devletimiz elindeki tüm imkanları şehir için seferber etti. Elbistanlılar olarak müteşekkiriz. Güçlü bir devletin vatandaşlarını bu anlamda yalnız bırakmadığını görmek isterseniz, Elbistan'a bakabilirsiniz."

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