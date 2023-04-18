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Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı

AA

Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, mayısın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı düşündüklerini söyledi.

Ekipler, barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde katlanabilir konteynerleri kurmaya başladı.

Bölgede incelemelere bulunan Sezer, katlanabilir konteynerlerin daha sonraki afetlerde de kullanılabileceğine işaret ederek, vatandaşlara bırakabilecekleri, kırsal alanda kurulabilecek konteyner modeli geliştirdiklerini vurguladı.

Sezer, köy sakinlerinin tercihlerine göre konteynerlerin kurulumlarının yapıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk kez bugün Kahramanmaraş'ta, bu köyümüzde kurmaya başladık. Mayısın birinci haftasına kadar 10 binin üzerinde katlanabilir konteyneri kırsal alana kurmayı düşünüyoruz. Bu sadece Kahramanmaraş için değil, bütün 10 ilimizdeki ve 10 binin üzerindeki köyümüze bunları yerleştireceğiz ve kuracağız."

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının da karşılanacağının altını çizen Sezer, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu ana kadar 760 bin çadırın sahada kurulumunu gerçekleştirdik ve 222 çadır kentimiz var. Yine bireysel çadırlarımız bütün evlerin önünde, sizler de görüyorsunuz. İsteyen bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren hem içeride hem de yurtdışından çadır tedariklerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla hem ülke içerisinde 5 bin çadır ve ülke dışında da 6 uçakla sürekli trenle ve deniz yoluyla çadırlarımızı getirerek burada depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Sezer, bir taraftan da konteyner kentler noktasında çalıştıklarını belirterek, "Depremin ikinci gününden itibaren yine yoğun bir çalışma ortaya koyduk ve 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapısı çalışmasını devam ettiriyoruz ve şu anda 308 konteyner kent planladık ve depremin ikinci ayında olmamıza rağmen şu anda 72 bin konteyneri sahaya indirmiş durumdayız." dedi.

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