Afetzede çocuklar depremi unutmaya çalışıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çocuklar, oyun ve eğitici etkinliklerle depremin izlerini silmeye çalışıyor.



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki çadır kentte kalan çocuklar, oluşturulan etkinlik alanlarında eğitmenler eşliğinde oyun oynuyor.

Sakarya Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce afetzede çocuklara yönelik, "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" düzenledi.

Çeşitli alanlarda atölye ve söyleşilerin de organize edildiği şenlikte, 25 atölye lideri, 2 konuşmacı, sağlık personeli ve 18 rehber görev aldı.

Şenliğe katılan bin çocuk, rehber öğretmenler eşliğinde bilimsel deneyler gerçekleştirdi, resim yaptı ve çeşitli oyunlar oynadılar.

Proje yürütücülerinden Emine Coşkuntürk, AA muhabirine, "bilim her yerde" sloganıyla düzenlenen proje kapsamında depremzede çocuklarla bir araya geldiklerini söyledi.

Çocuklar için kurulan bilim çadırının yanı sıra açık alanda etkinlikler yapıldığını belirten Coşkuntürk, depremden etkilenen çocuklara moral vermek istediklerini vurguladı.

Sakarya'dan gelen eğitimcilerin öğrencilere destek olmaya çalıştığını anlatan Coşkuntürk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimiz de çok yoğun ilgi gösterdi. Bine yakın öğrencimiz etkinliklere katıldı. Bilimden teknolojiye, sanattan spora birçok etkinliği çocuklarımız için gerçekleştiriyoruz. 30 atölyemizde öğrencilerimiz eğlenceli zaman geçiriyorlar. Çocuklar, 'Yarın yine burada mısınız?' diye soruyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Proje ile çocukların günlük hayata uyum süreçlerinin artması, yaşama dair uyum sürecinin daha hızlı olması amaçlanıyor."

Etkinliklere katılan 7 yaşındaki Aylin Koçak, bilim çadırında keyifli zaman geçirdiğini ifade etti.

Arkadaşlarıyla oynadıklarını dile getiren Koçak, "Çadırda resim çizdim, dışarıda oyunlar oynadık. Burası çok eğlenceli bir yer." dedi.

İbrahim Berkay Bağcı ise bilim çadırında yeni şeyler öğrenme fırsatı bulduğunu söyledi.

Öğretmenlere teşekkür eden Bağcı, "Burada çok mutlu olduk. Öğretmenlerimizle bilim deneyleri gerçekleştirdik. Açık alanda oyunlar oynadık, ok attık. Hepsi çok güzeldi." diye konuştu.

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