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Güney Koreli yardım ekibi, depremden etkilenen Kore gazisi yakınlarına destek sağlıyor

AA

Güney Koreli yardım ekibi, depremden etkilenen Kore gazisi yakınlarına destek sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - VEYSEL ALTUN - Güney Kore'den Kahramanmaraş'a gelen Goodday International Derneği üyeleri, depremden etkilenen 4 Kore gazisinin ailesine yardım ulaştırdı.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Türk Kore Kültür İletişim Eğitim Sağlık Sanat ve Spor Derneği vasıtasıyla kente gelen dernek müdürü ve üyeleri, depremden etkilenen Kore gazisi yakınları ile görüştü.

Ekip, 27 yıl önce vefat eden Kore gazisi Ali Bekler'in eşi Zeliha Bekler'i, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkelli Mahallesi'nde kaldığı çadırda ziyaret etti. Güney Koreli ekip, depremde evi ağır hasar alan Bekler'e maddi destekte bulundu.

Ekiple ailenin anlaşabilmesi için Türk Kore Kültür İletişim Eğitim Sağlık Sanat ve Spor Derneği Başkanı Yongdurk Park'ın tercümanlık yaptığı görüşmede, duygusal anlar da yaşandı.

Dernek üyeleri, Bekler ailesinin yanı sıra kentte yaşayan 3 Kore gazisi ailesini daha ziyaret etti.

Ekip, depremden etkilenen diğer illerdeki gazi aileleriyle de gelecek günlerde bir araya gelecek.

- "Türk askerleri, savaşta en son zamana kadar kalan askerlerdir"

Goodday International Müdürü Kwangil Kim, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan depremi duyduklarında ülkelerinde topladıkları yardımlarla Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Türkiye'nin Kore'ye her zaman yardım yaptığını bildiğini dile getiren Kim, "Türk kahramanlar Kore'ye gelip bize çok yardım etti, şimdi de Koreliler olarak depremden dolayı Türkiye'nin yanında bulunmak istedik." dedi.

Kim, Güney Kore'de toplanan yardımları teslim etmek için kente geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kore savaşlarına katılan gaziler ile onların çocukları ve eşlerine yardım etmek için Koreliler yardım gönderdi. Dolayısıyla biz de yardımları teslim etmek için geldik. Türk askerleri, savaşta en son zamana kadar kalan askerlerdir. Biz de bu depremden dolayı bir defa yardım değil, sürekli yardım etmeye çalışacağız."

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