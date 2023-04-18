Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, açılan stantlarda ve oyun alanlarında hem yeni şeyler öğrendi hem de eğlenceli zaman geçirdi.

TBMM, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu Konteyner Kenti'nde etkinlik organize edildi.

Etkinliğe katılan depremzede çocuklar, oyunlar ve diğer aktiviteler sayesinde keyifli vakit geçirdi.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen Gürsoy, AA muhabirine, amaçlarının depremzede çocukların yüzünü bir nebze de olsun güldürmek olduğunu söyledi.

Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan 15 programı Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarla buluşturduklarını ifade eden Gürsoy, ailelerin de etkinliklerden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında yarın da Hatay'da çocuklarla buluşacaklarını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'a projeye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Projenin çocuklara çok önemli katkılar sağladığını düşünüyoruz. Keyifle geldik. Çocuklar eğlenerek öğrendi, bilimle tanıştı, bilim insanlarıyla bir araya geldi. Bayram öncesi güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Hem çocuklara hem de bizlere iyi geldiğini düşünüyorum. Çocuklar çok kolay ortama uyum sağlarlar. Yaptığımız etkinliklere de o kadar güzel uyum sağladılar ki biz bunu hissettik. O yaşamış oldukları travmayı bir nebzede olsa atlatmalarına yardım ettik, çocuklarımızı destekledik."

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