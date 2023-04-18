Kahramanmaraş'ta Allı Turna Kadın Derneğinden çocuklara bayram hediyesi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Allı Turna Kadın Derneği üyeleri, depremzede çocuklara Ramazan Bayramı öncesinde giysi hediye etti.

İstanbul'da 2018'de faaliyete başlayan Allı Turna Kadın Derneğinin üyeleri, Dulkadiroğlu ilçesindeki Ülkü Ocakları Çadır Kenti'nde bir araya geldikleri çocuklara giysi ve ayakkabının yanı sıra oyuncak dağıttı.

Dernek yöneticilerinden Özlem Arslan, depremzede çocuklara yardım etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Çocuklara, normal bir bayram geçirebilmeleri için ellerinden gelen yardımları yapmaya çalıştıklarını belirten Arslan, "Çocuklarımıza ayakkabı, kıyafet, oyuncak gibi ihtiyaçları dağıtıyoruz." dedi.

Arslan, kadın dayanışması üzerine faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak, "Burada yardım ettiğimiz vatandaşlardan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu yola çıktığımızda birkaç kişiydik ama yardımlara tahminlerimizin çok üzerinde ilgi, alaka oldu. Afet alanlarındaki yardım faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.





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