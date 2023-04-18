Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Pazarcık'ta konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Pazarcık'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Pazarcık'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "11 ildeki depremin faturası 105 milyar dolar. Bu daha ön tespit. Bu da 2 trilyon liranın üzerinde yapıyor. Az bir para değil ama güçlü ülkeler bunun üzerinden gelir." dedi.

Kirişci, AK Parti Pazarcık İlçe Teşkilatı'nı ziyaretinde, yaşanan büyük felaketin ardından kendilerine düşenin, depremin yaraları sarmak olduğunu belirterek, "Bize düşen çarkın dönmesini sağlamak. Bu ülkenin üretmesi, bir şekilde insanlarımızın değişik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde faaliyetleri yürütmesi gerekiyor. Gidenleri getiremeyiz ama yarları en iyi şekilde sararız Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Kirişci, şunları söyledi:

"Güçlü olduğumuzu herkes görüyor, herkes bizim bu işin nasıl üstesinden geldiğimizi konuşuyor. Çok güçlü kurumlarımız, insan kaynağımız ve makina parklarımız var. Bu memleket 3 ambulansı bir arada göremezken bugün hava araçlarımız var. Ambulans helikopter, ambulans uçaklarımız var. Sahada çalışan iş makinelerimizi gördünüz. Sadece bizim Bakanlığımızın 11 binin üzerinde aracı vardı. Bunun 5 binini sahada tuttuk. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti ve çabası içerisinde olduk. Yaralar sarılıyor, önce çadır, sonra konteyner kentler, şimdi de kalıcı konutları konuşur hale geldik."

Kirişci, yapılacak konutlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş'ta örneğin kent merkezlerinde 72 bin 500 civarında kalıcı konut, kırsalda da 30 bin 180 köy evi yapılacak. Bunlarla ilgili farklı lokasyonlarda temel atma törenleri gerçekleştirildi. 11 ildeki depremin faturası 105 milyar dolar. Bu daha ön tespit. Bu da 2 trilyon liranın üzerinde yapıyor. Az bir para değil ama güçlü ülkeler bunun üzerinden gelir. Hiçbir şeyin eksikliğini çok şükür çekmedik. Temel atma törenleri devam ediyor. 848 TOKİ ihalesi yapıldı. Bunlar peyderpey yapılacak."

- "Gündemi belirlenen bir ülke iken gündem belirleyen ülke olduk"

Kahramanmaraş'ı, Pazarcık'ı el birliği ile ayağa kaldıracaklarını dile getiren Kirişci, daha güzel bir Kahramanmaraş'ı, Pazarcık'ı hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

"Türkiye yüzyılı için doğru zaman, doğru adam diyoruz." ifadelerini kullanan Kirişci, "Bize, il başkanına, belediye başkanına, ilçe başkanına kızgınlıkları olan olabilir. Bu kızgınlıkları bizim bir kenara bırakıp, bu ülkenin istiklali ve istikbalini görüyor olmamız lazım." dedi.

Kirişci, Türkiye'yi başka yönlere götürmek isteyenlere ilçe halkının fırsat vermeyeceğine inandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunu herkese anlatmak lazım. 31 Ekim 1919'da Sütçü İmam'ın bu memleketi işgal etmek isteyenlere sıktığı kurşun neyse, istiklal ve istikbalin marşı olan İstiklal Marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy, 'Allah bir daha bu memlekete İstiklal Marşı yazdırmasın' demişse, bizim bu ecdadın sözünü yere düşürmememiz lazım. Ülkeyi bölmek isteyenler, bu ülkeyi yine birilerinin kuklası haline getirmek isteyenler var. Gündemi belirlenen bir ülke iken gündem belirleyen ülke olduk."

Türkiye'de bugün Togg, TCG Anadolu ve doğalgaz gibi herkesi gururlandıran şeyler olduğuna işaret eden Kirişci, şunları kaydetti:

"Doğalgazımız yokken 35 yılık bir doğalgaz çıktı. Nereden çıktı bu? Bu ülkede dün de önceki gün de doğalgaz vardı. Kavgadan, dövüşten bizim buraya bakmamıza fırsat vermediler. Şu anda ülke olarak, liglerin üstünde bir ligdeyiz. Zorlukların üzerinden gelebilmenin yegane yolu kendi özgüvenimizdir. Kahramanmaraş'ı 8-0 yapmamız için önümüzde bir engel yok. Bütün şartlar bizim lehimize. Seçmen sandığa giderken milli birlik ve beraberlikten yana olanı mı, yoksa bunları yok sayıp bu ülkeyi bölmek isteyenler, gündemini başkasının belirlediğinden yana olanı mı tercih edeceğini gençlerimize anlatacağız. Onlara bunu ifade edeceğiz. Eğer bu ayrımı yaparsak sandıkta oyların gideceği yer Cumhur İttifakı olacaktır."

Bakan Kirişci, daha sonra beraberindeki parti yöneticileriyle ilçe esnafını ziyaret etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta Allı Turna Kadın Derneğinden çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Allı Turna Kadın Derneğinden ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik ...
Bakan Kirişci: 133 bin TOKİ konutundan 1 tanesi bile yıkılmadı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 133 bin TOKİ konutundan 1 tanesi bile ...
Bakan Nebati, deprem sonrasında AFAD'a 40 milyar liradan fazla nakit aktardıklarını açıkladı:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, deprem sonrasında AFAD'a 40 milyar ...
Güney Koreli yardım ekibi, depremden etkilenen Kore gazisi yakınlarına destek sağlıyor
YEREL HABERLER Güney Koreli yardım ekibi, depremden etkilenen Kore ...
Afetzede çocuklar depremi unutmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Afetzede çocuklar depremi unutmaya çalışıyor
Kahramanmaraş'ta depremden en az etkilenen ilçelerden Çağlayancerit'in nüfusu yaklaşık yüzde 60 arttı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremden en az etkilenen ilçelerden ...
Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin kurulumuna başlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta katlanabilir konteynerlerin ...
Deprem nedeniyle arazilerde 2 metreyi bulan çökmeler çiftçileri zorluyor
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle arazilerde 2 metreyi bulan çökmeler ...
Elbistan'da esnaf konteyner çarşılarda bayrama hazırlanıyor
YEREL HABERLER Elbistan'da esnaf konteyner çarşılarda bayrama ...
Sinan Akçıl, depremin 5'inci günü enkazdan çıkarılan Ayşe'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Sinan Akçıl, depremin 5'inci günü enkazdan çıkarılan ...
AFAD Başkanı Sezer: 10 milyon metrekare alanda konteyner altyapı çalışması devam ediyor
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer: 10 milyon metrekare alanda ...
Bakan Kirişci, depremde hayatını kaybedenler için okunan mevlit programına katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, depremde hayatını kaybedenler için ...
Bakan Kirişci: Anahtarları bayramda Cumhurbaşkanımız teslim edecek
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Anahtarları bayramda Cumhurbaşkanımız ...
Eshab-ı Kehf'te Kadir Gecesi idrak ediliyor
YEREL HABERLER Eshab-ı Kehf'te Kadir Gecesi idrak ediliyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta esnafı ziyaret etti:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Depremde ağır hasar alan deposundan kurtarabildiği kitapları tezgahta satıyor
YEREL HABERLER Depremde ağır hasar alan deposundan kurtarabildiği ...
Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü şekilde yıkılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ağır hasar alan binalar kontrollü ...
Depremde hayatını kaybeden Ayşe ve Ayşen öğretmenlere okullarında özel köşe
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden Ayşe ve Ayşen öğretmenlere ...
Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere "Kızılay Esen Kart" dağıtımı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede ailelere "Kızılay Esen ...
Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey ...
Deprem öncesi geceyi kumanya hazırlayarak geçirdi, enkazdan çıkıp yine yardıma koştu
YEREL HABERLER Deprem öncesi geceyi kumanya hazırlayarak geçirdi, ...
Marmara depremini çocukken yaşayan gönüllüler, Kahramanmaraş'ta bin çocuğa bayramlık getirdi
YEREL HABERLER Marmara depremini çocukken yaşayan gönüllüler, ...
Azerbaycan heyeti Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Azerbaycan heyeti Kahramanmaraş'ta depremzedelerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.