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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ı içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtarmak adına bütün gayretlerin sergilendiğini söyledi.

Kirişci, Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Aday Tanıtımı dolayısıyla düzenlenen iftarın ardından yaptığı konuşmada, bölgenin büyük bir deprem yaşadığını hatırlattı.

Türk halkının büyük bir millet olduğunu ifade eden Kirişci, "Allah, bu aziz millete 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin benzerlerini yaşatmasın. Sadece bize değil, dost, düşman kimseye yaşatmasın. Büyük bir millet, büyük bir ülkeyiz." dedi.

Kirişci, bu süreçte herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Biraz önce Anamur'dan muz ve çilekleri getiren kardeşlerimiz belki Kahramanmaraş'a ilk kez geliyordu ama 'Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle bu ürettiklerimizi paylaşalım' düşüncesiyle ikramlarını gerçekleştirdiler. İşte Türkiye, millet bu. İşte devlet-millet kucaklaşması bu. Bizi başkalarından ayıran en önemli özelliğimiz bu." diye konuştu.

- "Çarklar döndüğünde memleketimiz bu süreci daha hızlı geride bırakacak"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince yapılan çekilişle 65 esnafa geçici çarşı olarak konteyner verildiğine işaret eden Kirişci, "Konteyner çıkan 65 kardeşimiz Kahramanmaraş'ın ekonomisine bir tuğla kurmak adına, bir iş yeri marifetiyle memleket ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bu çok değerli bir şey. Çarklar döndüğünde memleketimiz bu süreci daha hızlı geride bırakacak." ifadelerini kullandı.

Kirişci, kenti eski günlerine döndürmek için çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ımızı içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtarmak adına bütün gayretler sergileniyor. Kahramanmaraş alt ve üst yapısıyla kısa sürede bunun üstesinden gelecek. Deprem oldu, 12 bin 561 kardeşimiz rahmeti rahmana kavuştu. Acılarımız büyük, gidenleri geri getiremiyoruz ama en azından bu şehrin yeniden ayağa kalkması için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımız, bu şekilde artarak devam edecek."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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