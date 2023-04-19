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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram yoğunluğu başladı

AA

Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram yoğunluğu başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kısmen hasar gören Tarihi Maraş Çarşısı'nda Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik yaşanıyor.

Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in 1500'lü yıllarda taş ve ahşap kullanılarak inşa ettirdiği 9 girişli çarşıda yer alan 495 dükkanın büyük kısmı depremleri hasarsız atlattı.

Günümüzde yok olmaya yüz tutmuş kalaycılık ve semercilik gibi meslek ustalarını da barındıran, Kahramanmaraş ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri konumundaki tarihi çarşıda depremlerin ardından yaşanan elektrik kesintisi giderildi.

Çarşıdaki birçok esnaf, depremin etkisinden kurtulabilmek için işlerine kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

Giyimden gıdaya, yöresel ürünlerden süs eşyalarına, takılardan bakır eşyalara kadar çok sayıda ürünün satıldığı çarşıda ramazanın son günlerinde yoğunluk arttı.

- "Çarşı kör kalmasın diye dükkanımızı açtık"

Çarşıda pastane işleten Ali Rıza Korkut, AA muhabirine, 53 yıldır çarşıda esnaflık yaptığını söyledi.

Depremin ardından dükkanını açtığını ifade eden Korkut, "Depremden 15 gün sonra dükkanı açtım. Çarşı kör kalmasın diye dükkanımızı açtık. Allah devletimize, milletimize bin bir bereket versin. Milletimiz, devletimiz bize el, kol oldu, binlerce şükür." dedi.

Korkut, çarşının depremde ayakta kaldığını anlatarak, "Çok şükür çarşıda bir canlılık var. Olmaya da devam edecek inşallah. Bayram hareketliliği var. Şeker satıyorum, çok şükür kazanıyoruz. Allah bir daha kimseye böyle bir afet yaşatmasın." diye konuştu.

Esnaf İbrahim Parsıl bayram yoğunluğu yaşandığını belirtti.

Özellikle bölgeye yardım için gelenlerin yoğunluk oluşturduğunu vurgulayan Parsıl, "Bize desteğe gelen polisin, sağlıkçının, diyanetçinin yoğunluğu var. Bize destek olmak için alışveriş yapıyorlar. Onların gelmesi bizim psikolojimizi de rahatlatıyor." ifadelerini kulandı.

Parsıl, devlet ve millet el birliği ile bugünlerin aşılacağına inandığını söyleyerek, "Devlet var olursa, biz de var oluruz. Bu ülke hepimizin, birbirimize sahip çıkalım. Biz devletimize sahip çıkalım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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