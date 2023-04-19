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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde vefat eden öğretmenlerin eşyaları okullarında sergileniyor

AA

Depremde vefat eden öğretmenlerin eşyaları okullarında sergileniyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - VEYSEL ALTUN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde evlerinin enkazında kalarak hayatlarını kaybeden öğretmen Ayşe Ela ve Ayşen İlboğa'nın dolaplarında bulunan kitap, kalem ve karneler, görev yaptıkları Şehit Öğretmenler İlkokulu'nda oluşturulan bölümde sergileniyor.

Şehit Öğretmenler İlkokulu Müdürü Erol Yorulmaz, AA muhabirine, öğretmenleri 44 yaşındaki Ayşe Ela ve 35 yaşındaki Ayşen İlboğa'nın anılarını ölümsüzleştirmek için bir köşe yaptıklarını söyledi.

Yorulmaz, öğretmenlerin dolaplarında bulunan kitap, kalem, karne, görevlendirme evrakı ve Öğretmenler Günü'nde aldıkları bazı hediyeleri, okulun giriş bölümüne koydukları camekanlı kutuda koruduklarını aktardı.

Öğretmenlerin anısına sahip çıkmak için eşyaları özenle sakladıklarını ifade eden Yorulmaz, "Şehit Öğretmenler İlkokulu olarak, depremde yaşamlarını yitiren öğretmenlerimize ve ailelerine duaya sebebiyet vermek, isimlerini yaşatmak, unutmamak adına da okulumuzda bir köşe yaptık." dedi.

Yorulmaz, okulun bahçesindeki Selçuklu mimarisi tarzındaki "Şehit Öğretmenler Çeşmesi"ne de depremde vefat eden öğretmenlerin isimlerini eklediklerini vurgulayarak, "Buradaki ana amacımız, vefa ve şehitlerimize duaya sebebiyet verecek bir çalışma yapmak. 11 ilimizde şehit verdiğimiz cümle şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." diye konuştu.

Ara tatilin ardından öğrencilerin yeniden okulla buluşacağını, bunun için de gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini dile getiren Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretim başladığında öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yükseltmeye çalışacağız. Burada duygusal anlar yaşanacaktır ama ölüm hakikattir ve bu hakikatle yaşamayı öğrendik. Acımız içimizde ne kadar harlansa da bunu atlatacağımıza özellikle eminim. Öğrencilerimiz geldiği zaman birbirimize sarılarak, muhabbet ederek bunu daha rahat atlatacağımıza inanıyorum. Hasretle öğrencilerimizi bekliyoruz. Hazırlık aşamasında okulumuzun hüznünü hissediyoruz çünkü öğrenciler olduğu zaman anlam, mana kazanıyor. Okullar, onlarsız soğuk betonarme."

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