Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

S.F. idaresindeki 46 D 8451 plakalı otomobil, Doğankonak Mahallesi'nde seyrederken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken karşı şeride geçip sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CTU 153 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.



Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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