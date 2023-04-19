Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İstanbul Esenyurt'ta bulunan Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ramazan Bayramı'nı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde konteyner kentlerde geçirecek olan depremzede çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü.

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından temin edilen oyuncaklar, depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzede çocuklara bayram hediyesi olarak ulaştırıldı.



Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Gökçen Kürtünlü, Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent Alanı'nda, öğretmen ve öğrencilerinin aldığı oyuncakları sahiplerine teslim etmeye geldiklerini söyledi.

Çocuklara bayram hediyesi vermek ve geçmiş olsun ziyareti için Afşin'de olduklarını aktaran Kürtünlü, şöyle konuştu:

"Afşin'deki kardeş okulumuz ile irtibat kurduk ve konteyner kentte kalan çocuklarımıza ablaları tarafından temin edilen hediyeleri ulaştırdık. Yarınlarımız olan çocuklarımız inşallah bundan daha kötüsünü yaşamazlar. Dualarımız ve desteklerimiz depremde etkilenen çocuklarımızla birlikte. Bizim tek isteğimiz ve amacımız çocuklarımızın yüzü gülsün. Bize destek olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

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