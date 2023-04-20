Türk Kızılay Kahramanmaraş'taki depremzede çocukları bayramlıklarla sevindiriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay tarafından afetzede çocuklara yönelik bayramlık dağıtılıyor.

Depremlerin ardından harekete geçen Türk Kızılay, son olarak Türkoğlu ilçesi Şekeroba Çadır Kenti'nde çocuklara bayramlık ulaştırdı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, AA muhabirine, deprem sonrası kentteki afetzedelere bugüne kadar 215 bin kıyafet dağıttıklarını, ramazanda ise 10 bin çocuğu bayramlıkla buluşturduklarını söyledi.

Türk Kızılayın depremde mağdur olan ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı da yaptığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Deprem sonrası çalışmalarımızla kıyafetler ihtiyacı olan vatandaşlarla buluşturuldu. Bayram sürecinde de çocukları bayramlık kıyafetlerle buluşturma sürecimiz vardı. Bu süreçte afetten, depremden en çok etkilenen kesim çocuklardı. Onların gülmesini istiyoruz. Onların sevinmesini istiyoruz. Çünkü en çok sevinmeyi çocukların hak ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden Türk Kızılay olarak afet sonrasında depremden sonraki ilk bayramda çocukların boynu bükük kalmasın, bayrama hüzünlü bir şekilde girmesinler diye bu çalışmayı yapıyoruz."

Dağıtımı yapılan kıyafetlerin tamamının yeni ürünler olduğunu belirten Çelik, "Bu kıyafetler, mağazadan çıktığı gibi kolilerle bize geliyor. Biz de onları depolarımıza indirip, yaşlarına ve türüne göre tasnif ediyoruz. Onların hepsini gönüllülerimizle beraber yapıyoruz. Sağ olsun onlar da gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyor. Onlarla beraber bunların tasnifini yaparak ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz." diye konuştu.

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