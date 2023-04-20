"Çerkes evleri" de depremde ağır yara aldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) – SİNAN DORUK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Afşin'in Anzorey Mahallesi'ndeki Çerkes evleri ağır hasar gördü.

Mahallede iki katlı, çoğu kerpiç ve ahşap malzemeden yapılan 184 yapıdan sadece 19'u depremden etkilenmedi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı mahallede 165 kerpiç ev için acil yıkım kararı verildi.

Anzorey Mahallesi Muhtarı Önder Kuşçu, AA muhabirine, depremlerde mahallelerinin yüzde 90'ının hasar gördüğünü söyledi.

Köyün 184 haneden oluştuğunu belirten Kuşçu, bu evlerden 165'i hakkında ağır hasarlı ve acil yıkım kararı verildiğini anlattı.

Depremin ilk anından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalıştıklarını aktaran Kuşçu, şöyle devam etti:

"Mahallemizin nüfusu 230 ve Ramazan Bayramı dolayısıyla dönüşler başladı. Ağır hasar alan veya evleri yıkılan vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştiriyoruz. Devletimiz sağ olsun ilk günden bu yana yanımızda oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Bu süreci hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz."

Kuşçu, mahallede vatandaşların kendi arazilerine yerleştirilen konteynerlerle barınma sorununu çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Mahallemizde gurbetçi vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Kahramanmaraş merkezde oturan birçok vatandaşımızın da ilk depremde evleri yıkıldı ve köye dönüş yaptılar. Yaz dönemi ve deprem nedeniyle 230 olan nüfusumuz ikiye katlanacak. İnşallah bu sorunların da üstesinden geleceğiz. Havaların ısınmasıyla çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlarımız faaliyetlerine başlayacak. Mahallemizde kurulan konteynerler sayesinde köyümüz hareketleniyor. Bizler de elimizden geldiğince devletimizin desteğiyle vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz."

2022 yılında faaliyete başlayan çok amaçlı sosyal tesisin de depremde ağır hasar aldığına değinen Kuşçu, "Taziyelerimizi, nişanlarımızı yaptığımız, gençlerimizin zaman geçirdiği ve birçok etkinlik için kullandığımız çok amaçlı sosyal tesisimizi bir an evvel yenilemek ve hizmete kazandırmak istiyoruz. Normalleşme açısından bu bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

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