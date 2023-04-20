Yabancı gönüllüler, afetzedelerin yaralarını sarmak için Türk Kızılay ve AFAD'a destek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yabancı gönüllüler, afetzedelerin yaralarını sarmak için Türk Kızılay ve AFAD'a destek oluyor

AA

Yabancı gönüllüler, afetzedelerin yaralarını sarmak için Türk Kızılay ve AFAD'a destek oluyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN / İZZET MAZI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen yabancı gönüllüler, Türk Kızılay ve AFAD ekipleriyle afetzedelere yönelik çalışmalara katılıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde afetzedelere yönelik yardım faaliyetleri aralıksız sürüyor.

ABD, İngiltere, Avustralya, Romanya, Filistin, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, Macaristan, Finlandiya gibi ülkelerden Kahramanmaraş'a gelen yaklaşık 60 gönüllü, afetzedelerin yaralarının sarılması adına, gıda kolisi hazırlamaktan yemek dağıtımına, konteyner kurulumundan çevre temizliğine kadar her türlü faaliyette yer alıyor.

ABD'li gönüllü Andera Rip, AA muhabirine, Dubai'de yaşadığını ve yaklaşık 11 gündür All Hands And Hearts (Tüm Eller ve Kalpler) yardım kuruluşuyla yardım faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye geldiğini söyledi.

Bazen kahvaltılık ve hijyen malzemeleri paketlediklerini bazen de dağıtım faaliyetlerine katıldıklarını anlatan Rip, deprem bölgesini gezdiğini ve çok üzüldüğünü ifade etti.

Rip, afet bölgesine depremzedelerin yaralarını sarmak için geldiğini kaydederek, "Zira Cover Seattle'da da yakında bir deprem olması bekleniyor ve bu olduğunda tıpkı benim burada olduğum gibi başka insanların gelip aileme yardım edebilmesini isterim. Birbirimize destek olalım isterim. Ayrıca şu an var olan boş zamanımı bu sebeple burada geçirmek istedim." diye konuştu.

Gönüllüsü olduğu yardım kuruluşunun dünyanın çeşitli bölgelerinde afet sonrası hayatın normale dönmesi için çalışmalara katıldığını belirten Rip, dernek olarak afet bölgesine erken ulaşıp uzun vadede kalmak istediklerini dile getirdi.

ABD'li gönüllü Daren Carel de ülkesinde İngilizce öğretmenliği yaptığını, 9 gün önce deprem bölgesine geldiğini ifade etti.

Zamanının bir kısmını Türk Kızılay gönüllüleri ile kahvaltılık hazırlamakla, kalan kısmını ise AFAD'ın çadır kurma çalışmalarına destek vererek geçirdiğini anlatan Carel, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinden sadece Kahramanmaraş'ı ziyaret ettim ama bu kadar çok insanın evlerini kaybettiğini görmek gerçekten canımı çok acıtıcı. Deprem olur olmaz buraya gelemedim. Şu an aslında bizim şahit olduklarımız, depremin uzun vadedeki etkileri. Bu kadar çok insanın evlerini kaybettiğini, bu kadar çok insanın hala çadırlarda yaşadığını görmek çok üzücü. Buraya olabildiğince hızlı gelmeye çalıştım. Gelmeden önce ramazan olduğunu bilmiyordum. Ancak buraya gelip ramazan olduğunu öğrenince oruç tutmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve bu çok değerli hissettirdi. Zira insanların yaşadığı gerçek zorlukların yanı sıra oruç tutması farklı hissettirdi. Bu şartlarda ramazanda insanlara hizmet etmek beni mutlu etti."

Türk Kızılay Kahramanmaraş Beslenme Ekip Sorumlusu Ahmet Karahançer ise depremlerin hemen ardından bölgeye geldiklerini ve beslenme üzerine yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Karahançer, çalışmalara çok sayıda yerli ve yabancı gönüllü grupların katılım sağladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Şu anda Amerikalı bir gönüllü grubumuz var. Onlar da bizimle beraber gece gündüz çalışıyor. Yaklaşık 30 bin civarında günlük sahurluk dağıtımımız oluyor. Buradaki arkadaşlar bu hazırlıkları o saate kadar yetiştirip bizimle beraber dağıtma işine yardımcı oluyor. Şimdi arkadaşlar neredeyse artık bizim gibi hissedip bizim gibi düşünmeye başladı. Oruç tutan arkadaşlarımız var, onlara saygısızlık olmasın diye kendileri tutmadıkları halde yemeklerini gizli yiyorlar. Başka ihtiyaçlarını kimseye göstermeden yapmaya çalışıyorlar. Bu da bizi duygulandırıyor haliyle."

Karahançer, sahurluk hazırlığının yanında yaklaşık 30 bin kişilik sabah, öğle ve akşam yemeği hazırlayıp dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Çerkes evleri" de depremde ağır yara aldı
YEREL HABERLER "Çerkes evleri" de depremde ağır yara aldı
SSB'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu 600 konteyner depremzedelere teslim edildi
YEREL HABERLER SSB'nin Kahramanmaraş'ta kurduğu 600 konteyner ...
Elbistan'da depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor
YEREL HABERLER Elbistan'da depremzedeler için çadır yaşamı sona ...
Türk Kızılay Kahramanmaraş'taki depremzede çocukları bayramlıklarla sevindiriyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Kahramanmaraş'taki depremzede çocukları ...
Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram ...
Kahramanmaraş'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ...
Afşin'de TOKİ konutlarının yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Afşin'de TOKİ konutlarının yapımı sürüyor
Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı
YEREL HABERLER Afşin'de katlanabilir konteyner kurulumu başladı
Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı, 4 kişi öldü, ...
Bakan Kirişci: 21 yılda sözü sohbeti dinlenen bir ülke olduk
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 21 yılda sözü sohbeti dinlenen bir ...
Depremde vefat eden öğretmenlerin eşyaları okullarında sergileniyor
YEREL HABERLER Depremde vefat eden öğretmenlerin eşyaları ...
MÜSİAD'ın Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam başladı
YEREL HABERLER MÜSİAD'ın Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam ...
Konteyner kentin sakinleri bayramda misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Konteyner kentin sakinleri bayramda misafirlerini ...
Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Tarihi Maraş Çarşısı'nda bayram yoğunluğu başladı
Kahramanmaraş'ta 52 evin yıkıldığı mahallede katlanabilir konteyner kurulumu başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 52 evin yıkıldığı mahallede ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta yerel basın mensuplarıyla buluştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta yerel ...
Ümraniye Belediyesi'nden depremzede çocuklara bayram bisikleti
YEREL HABERLER Ümraniye Belediyesi'nden depremzede çocuklara bayram ...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ta ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Pazarcık'ta konuştu:
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Pazarcık'ta konuştu:
Kahramanmaraş'ta Allı Turna Kadın Derneğinden çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Allı Turna Kadın Derneğinden ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için etkinlik ...
Bakan Kirişci: 133 bin TOKİ konutundan 1 tanesi bile yıkılmadı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: 133 bin TOKİ konutundan 1 tanesi bile ...
Bakan Nebati, deprem sonrasında AFAD'a 40 milyar liradan fazla nakit aktardıklarını açıkladı:
YEREL HABERLER Bakan Nebati, deprem sonrasında AFAD'a 40 milyar ...
Güney Koreli yardım ekibi, depremden etkilenen Kore gazisi yakınlarına destek sağlıyor
YEREL HABERLER Güney Koreli yardım ekibi, depremden etkilenen Kore ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.