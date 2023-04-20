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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

AA

Depremden sonra kuruyan Saraycık Şelalesi yeniden suya kavuştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depremlerin ardından kuruyan Saraycık Şelalesi'nden yeniden su akmaya başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'nde de hasara neden oldu.

Mahalledeki bazı evlerin yıkılmasının yanı sıra kayaların arasından çıkan suyun yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan Saraycık Şelalesi de kurudu. Depremden beri akmayan şelaleden, birkaç gün önce yeniden su dökülmeye başladı.

Saraycık Mahallesi Muhtarı Aslan Yaşar, AA muhabirine, şelaleden akan suyun ikinci depremden sonra tamamen kesildiğini söyledi.

- Şelale yaklaşık bin dönüm araziye su sağlıyor

Kayaların üzerindeki yosunların arasından su aktığını anlatan Yaşar, "İkinci depremde devasa kaya koptu. Köyümüzün kuruluş sebeplerinden biri olan buradaki su kesildi." dedi.

Şelalenin yaklaşık bin dönüm araziyi suladığına işaret eden Yaşar, "İki köyün hem sulama hem de içme suyunu karşılıyordu. Bu yosunların altında onlarca delik var. Bu deliklerden fışkırarak su akardı. Yosunların 10 metre olduğunu düşünürsek, onların üzerinden su akardı." diye konuştu.

Yaşar, şelaleden yavaş yavaş tekrar su gelmeye başladığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şimdilik 1-2 metreden su akıyor. Her gün biraz daha yukarı çıkarak, üst taraftaki deliklerden akmaya başlıyor. Sanki içeride bir havuz var da o havuz doldukça su yukardan akmaya başlıyormuş gibi oluyor. Zamanla yukarı doğru çıkıp, tamamından akmasını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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