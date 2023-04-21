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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta bayram namazının ardından konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta bayram namazının ardından konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Rezerviyle bizim 35 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılayacak olan bir kaynak şu anda ulusal hattımıza entegre edilmek üzere." dedi.

Ramazan Bayramı namazı için Dulkadiroğlu Belediyesi Kamu Külliyesi'ne gelen Kirişci, namaz sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

Bakan Kirişci, gazetecilere, buruk bir bayram geçirdiklerini ve depremler nedeniyle Kahramanmaraş'ta 12 bin 500 kişinin Hakk'a yürüdüğünü söyledi.

11 il genelinde de 50 binden fazla kişinin aynı elim olayda hayatını kaybettiğini anlatan Kirişci, "Rabb'im hepsine rahmetiyle muamele eylesin. Geride kalan kardeşlerimize de bir daha bu tür afetlerin yaşanmadığı bayramlar idrak etmeyi lütfeylesin." dedi.

Güvenin önemine işaret ederek, bireylerin devlete olan güveninin hayati önem arz ettiğini belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"Eğer biz inanır ve güvenirsek inandıklarımızın semeresini alırız. Bu memleketin etrafında doğalgaz rezervleri olduğu halde biz maalesef bunu gerçekleştiremedik. 46 yıl önce başlayan bu arama sondaj çalışmaları çok şükür 2 yıl önce bize çok olumlu bir sinyal olarak döndü. Bugün itibariyle doğalgazı olan ve bu rezerviyle bizim 35 yıllık doğalgaz ihtiyacımızı karşılayacak olan bir kaynak, şu anda ulusal hattımıza entegre edilmek üzere. Bundan sonra inşallah doğalgazı olan ve bunu da en iyi şekilde kendi vatandaşlarının refahı, kendi ekonomisinin gelişmesi, kendi sanayisinin enerji kaynağı olarak kullanıyor olacağız."

Halen doğalgaz rezervlerinin olmadığını söyleyen ve buna inanmayan kişilerin de bulunduğuna değinen Kirişci, şunları kaydetti:

"Tabi burada olmaz, yapılamaz, böyle bir kaynak yok, bu gemiler boşuna alındı hatta gemilerin kiralanmasında bile güçlük çektiğimiz dönemde artık kendi sondaj gemilerimiz hem sismik araştırma gemilerimiz artık kendi envanterimizde olan arama ve doğalgaz araçları olarak kayıtlara girmiş oldu. Gerçekten biz bu ülkeye güvenmeliyiz. Bu ülkenin istikbalinin ve geleceğinin aydınlık olduğuna yürekten inanmalıyız. İnanan başarır, Rabb'im de bizlere tabi ki yardım ediyor. Onun da bize vermiş olduğu akılla, izanla bu başarı gerçekleşmiş oldu. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bunun gibi pek çok doğal kaynaklar milletimizin istifadesine sunulmaya devam edilecek. Rabb'im birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi muhafaza eylesin. Bir daha afetin hiçbir türlüsüyle sadece bizi değil bütün İslam coğrafyasını, kardeş ve dost ülkeleri hatta bizim dışımızdaki ülkeleri de muhafaza eylesin. Biz eğer bir rekabetimiz olacaksa bu ülke adına ve milletimiz adında o rekabetimizi üreterek istihdam sağlayarak, ekonomimizi geliştirerek, insanlarımızın sosyal refah düzeyini arttırarak zaten bunu başarabilecek durumdayız, bu zamana kadar da gösterdik. Bütün vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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