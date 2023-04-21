Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü kabristanda hüzünlü ziyaret

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlıkta, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yoğunluk yaşandı.

Yakınlarının kabirlerini ziyaret için gelenler, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nın girişinden itibaren araç kuyruğu oluşturdu. Aracını mezarlık dışına park edenler, bir süre yürüdükten sonra mezarlığa ulaştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlık girişinde vatandaşlara lokum ve şeker ikram etti.

Buruk bir bayram geçiren depremzedeler, yakınlarının mezarı başında hüzünlü anlar yaşadı.



Ekipler, yakınlarının mezarını bulmakta güçlük çekenlere, kurulan danışma çadırında kodlar aracılığıyla yardımcı oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri ise Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, dua etti.

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