Kahramanmaraş'ta tamamlanan köy tipi afet evleri hak sahiplerine teslim edilecek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - GAMZE NUR SARI / İSMAİL KAPLAN - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapımı tamamlanan köy tipi afet evleri sahiplerine teslim edilecek.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu'nun kırsal Özbek Mahallesi'nde bazı köy evlerinin yapımı tamamlandı.

Köyde çevre, park ve bahçe düzenlemeleri için çalışan ekipler, depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için çaba harcıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, AA muhabirine, 25 bin köy konutunun ihalesinin tamamlandığını söyledi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlatan Aslan, "Kırsal alanda etkilenen konut sayımız 143 bin civarında. Biz bunların etap etap yapım çalışmasını başlattık. Şu ana kadar 25 bin köy konutunun ihalesini tamamladık. Bir kısmının temeli atıldı ya da daha ileri seviyede, bitmiş olan yerlerimiz var. Özbek köyünde toplam 80 ağır, acil, yıkık, orta hasar almış yapı vardı. Birinci etap 40'ının temeli atılmıştı, ilk teslimlere başladık. Bitirdiklerimizi AFAD Başkanlığımıza teslim ediyoruz." dedi.

- "Sayı fazla olduğu için bittikçe teslim ediyoruz"

Aslan, konutları bittikçe teslim edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Biz normalde bütün işi bitirdikten sonra teslim ederdik. Çok büyük bir afet olduğu için, hasar sayısı fazla olduğu için bittikçe AFAD Başkanlığına teslim ediyoruz. Onlar da vatandaşlarımızı yerleştirmeye çalışıyorlar. Özbek köyü tip-1a dediğimiz projenin uygulanmış hali. Projelerimizin tamamı, bu beş tipin de tamamı 122-126 metrekare brüt, 102-106 metrekare net aralığındadır. Bu projede 104 metrekare neti olan 3+1 projelerimizden ısı yalıtımlı, bütün standartları deprem yönetmeliğini karşılayan radye temelli yapılarımız mevcut."

Köy sakinlerinden Ali Ekber Karakozak, evlerin yapılmasından mutlu olduklarını dile getirerek, "Devletimiz bu kadar kısa süre içerisinde yanımızda oldu, evlerimizi yapmaya başladılar." ifadesini kullandı.

Özbek Köyü Muhtarı İsmail Kırmızıel de yapılan evleri çok beğendiklerini vurguladı.

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