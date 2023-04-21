AFAD Başkanı Sezer depremzedelerle bayramlaştı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin "10 binin üzerinde yerleşim biriminde çalışmalar yürütülüyor. Bu gerçekten büyük ölçekte bir afet ve yapılan çalışmalar da aynı ölçekte ve aynı büyüklükte." dedi.

Sezer, Kahramanmaraş'taki çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelerle bayramlaştı. Görüştüğü depremzedelerin ihtiyaçlarını da soran Sezer'e Bartın Valisi Nurtaç Arslan eşlik etti.

AFAD Başkanı Sezer, AA muhabirine, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirdi. Depremin ardından yaraların hızla sarıldığını görmek ve vatandaşların sevincine şahit olmaktan dolayı mutlu olduklarını bildiren Sezer, "Millet olarak asrın afetinde hızlı bir şekilde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Bir taraftan devlet imkanları bir taraftan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları herkes elbirliğiyle işbirliği halinde. Hem depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anmak hem yakınlarına bir şekilde yardımcı olmak hem afetzedelere yardımcı olmak üzere bir seferberlik halindeyiz. Her ilçe her köy bundan etkilenmiş durumda. 10 binin üzerinde yerleşim biriminde çalışmalar yürütülüyor. Bu gerçekten büyük ölçekte bir afet ve yapılan çalışmalar da aynı ölçekte ve aynı büyüklükte." ifadesini kullandı.

Şu anda 76 bine yakın konteynerin kurulduğunu ve 10 milyon metrekare alanda çalışma yürütüldüğünü bildiren Yunus Sezer, "Konteyner kentlerde normal bir ev için ne gerekiyorsa kanalizasyondan suyuna, elektriğine ve çevre düzenlemesine kadar, sosyal alanlara, sosyal tesislere kadar bütün alanları dizayn edeceğimiz şekilde çalışma yürütüyoruz. İnşallah bunun (konteyner kentler) bir ileri aşaması olan kalıcı konutların temelleri Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla atılmaya başlandı. Yarın ilk kalıcı konutlarımızın açılışını yapacağız. Hızlı bir şekilde ilerleyerek bir yılın sonunda birçok vatandaşımızın, hak sahibimizin kalıcı konutlarına kavuşmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Aynı zamanda kırsal kesimlerde de yoğun çalışma yürütüldüğünü bildiren Sezer şunları kaydetti:

"Kırsal alanlarda da konteynerler kuruyoruz ve orada yine hem sağlık hem sosyal hem beslenmeyle ilgili en ücra noktaya kadar hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Bayramdayız, bayram vesilesiyle başta hayatını kaybeden depremzedeler olmak üzere tüm hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Hasta olanlara Allah’tan şifalar diliyoruz. İnşallah bu tür afetlerle tekrar karşı karşıya kalmayız. Gerçekten herkes elinden gelen bütün çalışmayı, elinden gelen bütün yardımı ve desteği buraya seferber etmiş durumda. Herkese şükranlarımızı iletiyoruz."

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