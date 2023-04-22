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Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde

AA

Pazarcık'ta "Oba Kütüphanesi" depremzede çocukların hizmetinde

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde kurulan "Oba Kütüphanesi" öğrencilere ders çalışma imkanının yanı sıra kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor.

Okçular Vakfınca ilçede kurulan "Türk Obası" çadır kentinde, yaklaşık 700 depremzede konaklıyor. Çadır kentin yanına Cumhurbaşkanlığı, Kırıkkale Valiliği ve Okçular Vakfınca oluşturulan "Oba Kütüphanesi" ise özellikle çocukların uğrak yeri oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlerin görevlendirildiği kütüphaneye her gün gelen öğrenciler, ders çalışıp kitap okuyor.

- Oba Kütüphanesi'nde 6 bin kitap bulunuyor

Kütüphanede görevlendirilen öğretmen Ahmet Işık, AA muhabirine, ilçedeki diğer öğretmenler gibi afetin ilk gününden beri alanda çalıştığını söyledi.

Kütüphane kurulmasının çok anlamlı olduğunu belirten Işık, "6 bin kitabın bulunduğu kütüphane oluşturuldu. Biz de oba çadır kentte, Milli Eğitim personeli olarak çocukların eğitimiyle ilgileniyoruz. Burası hem çocuklarımızın eğitimi hem de okuma alışkanlığı kazanmaları açısından çok önemli. Okullar kapalı olduğundan özellikle birinci sınıfların okumayı unutmamaları açısından önemli." dedi.

Işık, kütüphanede düzenli çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Çocukları buraya gelmeleri için teşvik ediyoruz. Okullar kapalı olduğu için boş zamanları oldukça fazla. Burada okuma alışkanlığı kazanıyorlar. Onlar açısından bir toplanma merkezi gibi." diye konuştu.

Kütüphaneden faydalanan 6. sınıf öğrencisi Aysun Fadime Gözlügöl ise Oba Köy Çadır Kenti'nde kaldığını dile getirdi.

Kütüphaneyi çok sevdiğini vurgulayan Gözlügöl, "Oba çadırında derslerimizi çalışmak ve okumamız için kütüphane yapmışlar. Kitap okumak ve ders çalışmak için buraya geliyorum." ifadesini kullandı.

Turgut Kaan Kuşpınar da kütüphanede güzel kitaplar bulabildiğine değinerek, "Bazen ders çalışmaya bazen de kitap okumaya geliyorum. Kitaplar güzel. Çadırdaki arkadaşlarımla her gün buraya geliyorum. Kitap okuyup sonra çadırımıza dönüyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Eren Hakverdioğlu da her gün geldiği kütüphane sayesinde okuma alışkanlığı kazandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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