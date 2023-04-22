Depremden etkilenen Afşin'de mezarlıklara bayram ziyaretleri sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Afşin Asri Mezarlık'ta, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de yoğunluk yaşandı.

Kabristanlığa gelen, başta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Buruk bir bayram geçiren depremzedeler, yakınlarının mezarı başında hüzünlü anlar yaşadı. Mezarlara çiçek ve şeker bırakan bazı kişilerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Depremde annesi, eşi ve iki çocuğunu yitiren, işte olduğu için hayatta kaldığını belirten Musa Özkök, hüzünlü bir bayram yaşadığını söyledi.

Afşinbey Mahallesi'ndeki evinin ikinci depremde yıkıldığını vurgulayan Özkök, "İlk depremde dışarı çıkmıştık, sabaha kadar bekledik. Daha sonra öğlene yakın bir zamanda annem, babam, eşim ve çocuklarım dinlenmek ve bir şeyler yemek için eve girmişler. Eşimi aradım, bir sıkıntı olup olmadığını sordum, başka bir yerlere götürebileceğimi söyledim. Eşim de gerek olmadığını, evde dinlendiklerini ve benim eve gelmemi istemedi." diye konuştu.

Özkök, ikinci depremde apartmanın ilk katı ve ikinci katında çökme meydana geldiğine işaret ederek, "Enkazdan babamı sağ çıkarttık fakat annem, eşim kapıya yönelmiş, iki çocuğum yataklarında depreme yakalandı. Allah'ım kimselere böyle acılar yaşatmasın, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Depremde torunu Zeliha Keskin'i kaybeden Murat Taş ise tarifsiz bir acı yaşadıklarını dile getirerek, şunları aktardı:



"Torunum burada, kabristanlıkta yatıyor. Onun bayramını kutlamaya geldik, Kur'an'ımızı okuduk. Torunum, çalıştığı güzellik salonunda 6 çalışma arkadaşıyla hayatını kaybetti. Buruk ve hüzünlü bir bayramı yaşıyoruz. Allah kimselere bu acının tekrarını yaşatmasın."

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