HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bayramlaştı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bayramlaştı.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına kurulan Baykar Konteyner Kent'teki depremzedelerle bayramlaşma töreninde, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Depremin yaralarının hızlı şekilde sarıldığını, ramazan ayına acılarla girildiğini, bayramı buruk yaşadıklarını belirten Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Hayat devam ediyor. Bizi önce ramazana, ardından bayrama kavuşturan Rabb'ime hamdolsun. İlk günden depremzede kardeşlerimizle yan yana geldik ve o zaman da hep birlikte el ele tutuşarak omuz omuza bu yaralarımızı saracağımızı söyledik. Yitirilen canlar, vefat eden kardeşlerimiz oldu. Biz de Kahramanmaraş il başkanımızı, eşi ve 4 çocuğuyla beraber toprağa verdik. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın, hiçbir Müslüman'a, memleketimizin hiçbir köşesine, hiçbir kardeşlerimize böyle afetler göstermesin inşallah. Bayramınız mübarek olsun, geçmiş olsun. Bu vesileyle depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara hayırlı ömür diliyorum. Tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Hepimize büyük geçmiş olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.