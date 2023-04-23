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Elbistan'da yarın 54 okulda daha eğitim öğretime başlanacak

AA

Elbistan'da yarın 54 okulda daha eğitim öğretime başlanacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üslerinden Elbistan ilçesinde yarın 54 okulda daha eğitim öğretime başlanacağı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, AA muhabirine, ilçedeki tüm okulları faaliyete geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Artık eğitim öğretim vakti, yaralarımızı sarma vakti. Yarından itibaren tüm öğrencilerimizi sıralarına bekliyoruz." dedi.

Çetin, ilçede daha önce 25 okulda eğitim öğretime başlandığını anımsatarak, "24 Nisan itibarıyla Elbistan'daki 54 okulumuzu daha açarak, 79 okulumuzda eğitim öğretime devam edeceğiz. İlçe genelinde 4 okulumuz açılamadı, inşallah bu okullarımız da bir hafta sonra açılacak." diye konuştu.

İlçede tüm okulların açılmasıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin normal bir düzene gireceğinin altını çizen Çetin, "Bu noktada emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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