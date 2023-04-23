Depremzede çocuklar, Kızılay Mobil Çocuk Dostu Alan Tırı’nda çifte bayram yaşadı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için Kızılay Mobil Çocuk Dostu Alan Tırı'nda etkinlik düzenlendi.

Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde, ramazan bayramının 3'üncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan etkinlikte çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Psikososyal ekip sorumlusu Ceyda Babaoğlu, AA muhabirine, çadır ve konteyner kentlerde 4-18 yaş çocuklara yönelik psikososyal aktiviteler yürüttüklerini dile getirdi.

Çocuklara yaş gruplarına göre oyunlar oynattıklarını, farklı etkinlikler düzenlediklerini dile getiren Babaoğlu, "Tırımızın içinde her türlü oyuncak, psikososyal aktivite örnekleri mevcut. Bugün de burada ramazan bayramının son günü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle çocuklarımızın hazırlamış olduğu gösteriler, şiirlerle birlikte günü faydalı şekilde geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Yaşanan depremin ardından her geçen gün çocukların daha da normalleşmeye başladıklarını belirten Babaoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar içlerine kapalıydı, resimleri çizerken daha farklı resimler çiziyorlardı. Şimdi burada bizimle birlikte aktiviteler yaptıkça burada güvenli alanda hissettiklerini ifade ediyorlar. Bunları resimlerine de yansıtıyorlar. Hem çocuklar için hem de bizler için çok faydalı oluyor. Kızılay çatısı altında birlikte faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Herkesin bayramını kutluyoruz. Biz Kızılay olarak son depremzedemiz evine yerleşene kadar burada hizmet vermeye devam edeceğiz."





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