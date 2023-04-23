Kahramanmaraş'ta yangın çıkan binada mahsur kalan anne ve kızı balkondan kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yangın çıkan binanın üçüncü katında mahsur kalan anne ve kızı, itfaiye ekiplerince balkondan kurtarıldı.

Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman boşluğu ve dairelerde duman birikmesi nedeniyle üçüncü katta mahsur kalan Hülya (65) ve kızı Ülkü Fettahlıoğlu (49), balkona sığındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve kızı merdivenle balkondan kurtardı.

Hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan, anne Hülya Fettahlıoğlu'nun evinin depremde yıkılması nedeniyle kızının evinde kaldığı öğrenildi.





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