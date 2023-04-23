AFŞİNDER'den Kahramanmaraş'taki depremzedelere yardım

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneğince (AFŞİNDER), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesindeki depremzedelere portatif bez gardırop dağıtıldı.

Dernek üyeleri, ilçeye ulaştırdıkları bez gardıropları, Trabzon Köprübaşı Belediyesi ve Kocaeli Batı Yakası Mobilya Üreticileri Derneği tarafından kurulan ahşap konteynerlerde kalan afetzedelere hediye etti.

AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ardıç, İstanbul'da yaşayan Afşinli hemşehrilerinin desteğiyle temin ettikleri portatif bez gardıropları, aralarında asırlara dayalı kardeşlik bağı olan Trabzon Köprübaşı Belediyesi tarafından kurulan ahşap konteynerlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelere takdim ettiklerini belirtti.

Depremde evleri yıkıma uğrayan ve ağır hasar alan vatandaşların konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürdüğüne işaret eden Ardıç, "İnsanlarımızın yaşam alanları küçüldü. Bu küçük alanlarda maksimum alanı elde edecek bir gardırop tasarlattık. Gardıroplarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Ardıç, kırsal mahalleler dahil konteynerde yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak istediklerinin altını çizerek, "Toplamda bin adet tasarlattık. İlk etapta toplu yaşam alanlarında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak istedik. Vatandaşlarımız, temel ihtiyaçları olan elbiselerini rahatça koyabilecek." diye konuştu.

Milletin, büyük birliktelik duygusuyla hareket ettiğine dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Büyük bir afet yaşadık. Bu hizmete katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Depremin ikinci günü itibarıyla AFŞİNDER olarak, Afşin'de 22 gün boyunca aşevi faaliyetimiz oldu. Ülkenin her yerinden, her kurumdan deprem bölgelerinde vatandaşlarımızın yardımına koştular. Dernek olarak insanlarımızın eksik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz."

Portatif bez gardırop ulaştırılan afetzede Senem Güneş, AFŞİNDER Başkanı Ardıç'a ve bunun için emek harcayanlara teşekkür etti.

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