Kahramanmaraş'ta depremler sonrası ilk ders zili çaldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta depremler dolayısıyla ara verilen eğitim öğretim yeniden başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent merkezinde ve ilçelerde hasar görmeyen okullar 77 gün sonra açıldı.

Depremlerde, kent merkezindeki Şehit Öğretmenler İlkokulunun sınıf öğretmenlerinden Ayşe Ela ve Ayşen İlboğa ile iki öğrencisi de yaşamını yitirdi.

Hüznün hakim olduğu okulda ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler ve öğretmenler eğitim öğretime kaldıkları yerden devam ediyor.

Okulun müdürü Erol Yorulmaz, AA muhabirine, deprem sonrası ayrı kaldıkları öğrencilerine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ara verilen sürede hafif hasar gören okulu eğitim öğretime hazırlayarak depremden 77 gün sonra ilk zili çaldıklarını belirten Yorulmaz, "Sabah heyecanla, hasretle öğrencilerimizi bekledik. Öğretmenlerimizin bir kısmı ile 100'e yakın öğrencimiz geldi. Onların gözlerindeki ışık, heyecan, hüzün, karmakarışık duygular içerisindeyiz. Birbirimizle hasret giderdik. Şu anda öğrenciler öğretmenleriyle derslerini işliyor, muhabbet ediyorlar, acılarını paylaşıyorlar, birbirlerine manevi destekte bulunuyorlar. İnşallah bu süreci el ele vererek atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Yorulmaz, öğrencilerin de öğretmenleriyle buluştukları için mutlu olduklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Okulumuzda görevli iki öğretmenimizi kaybettik. Öğrencileri ve velilerde hüzün ve gözyaşı hakimdi. Bir velimizle konuştuğumuz zaman, öğretmen gruplarını dahi silmediklerini, velilerle karşılıklı konuştuklarını söylediler. Öğretmenlerini kaybeden öğrencilerimiz tabii okula gelmek istemiyorlar, acı yaşıyorlar ama süreç devam ediyor. Onları istedikleri sınıflara yerleştiriyoruz. Psikolojik ve manevi anlamda destek vererek birlikte bu süreci atlatacağız. Öğrencilerimizle buluştuğumuz için çok sevinçliyiz. Okullarımız sessizdi, hüzünlüydü ama onların gelmesiyle, onların sesini duyduğumuz için çok mutluyuz."

- "Okulun açılacağını duyduğumda mutlu oldum"

Sınıf öğretmenlerinden Seda Bağrıaçık da depremden sonra biraz buruk da olsa eğitim öğretime başladıklarını ifade etti.

Her şeye rağmen heyecanlı bir başlangıçla okula geldiklerini anlatan Bağrıaçık, "Büyük bir felaket yaşadık. Öğrencilerime kavuştum uzun bir aradan sonra. Okulun açılacağını duyduğumda mutlu oldum, sevindim, öğrencilerim de sevindi. Telefonum susmadı, aradılar sürekli." dedi.

Bağrıaçık, eğitime kaldıkları yerden devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlk derste öğrencilerimle korkularını, endişelerini konuştuk ama şu an kaldığımız yerden devam edeceğiz. Öğrencilerimi bu yıl mezun edeceğim için mutluyum. Öğrencilerim pandemiye de denk geldi, depremi de yaşadılar. İnşallah hayırlı bir şekilde eğitim öğretimi tamamlayacağız hep birlikte. Öğrencilerimiz bilinçlenmişler, öncesinde çok deprem tatbikatı yapmıştık. Bunların onlar için bir faydası olduğunu gördüm açıkçası. Deprem anında neler yapabildiklerini konuştuk, 'çök, kapan, tutun' detaylarına dikkat etmişler."

Öğrencilerden Hayrunnisa Güneş de okul açıldığı, arkadaşları ve öğretmenlerine kavuştuğu için sevinçli olduğunu aktardı.

Esila Elif Erol, "Depremden dolayı bazı kişilerin evleri yıkıldı, bazıları ise enkaz altında kaldı. Onlar için çok üzgünüm ama okul açıldığı için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

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