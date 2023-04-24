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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üreten fabrika kuracak

AA

TUSAŞ, Kahramanmaraş'ta uçak parçaları üreten fabrika kuracak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI / GÖKHAN ÇALI - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurulmasına karar verilen uçak parçası üretim tesisine ilişkin, "Burada ilk etapta 100-200 kişilik, daha sonra da 500 kişiye kadar giden bir istihdamın oluşturulmasına çalışacağız." dedi.

Bozdoğan, bir programa katılmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, AA muhabirine, Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı şirketlerin depremin hemen ardından bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Bölgede görev alan her bir personelin özel olarak yetiştirilmiş, alanında uzman ekipler olduğunu vurgulayan Bozdoğan, TUSAŞ olarak Kahramanmaraş'ta görevlendirildiklerini belirtti.

Yaşanan felakette binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Bozdoğan, devlet-millet işbirliğiyle yaraların sarılacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Depremin hemen akabinde Ankara'dan buraya ekiplerimiz 3-4 saat içerisinde intikal etti, bölgede kurtarma ekiplerine yardımcı oldu, kendileri de kurtarma işlemlerine başladı. Bölgenin neye ihtiyacı varsa bunlar envanterize edildi. Burası sürekli çadır, gıda, konteyner ve benzeri konularda desteklendi. Savunma Sanayii Başkanlığımız (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağlı TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN ve diğer şirketlerimiz bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri, SSB öncülüğünde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde EXPO Fuar Alanı'na hemen bir konteyner kent kuruldu."

TUSAŞ olarak bölgede kalıcı yatırımlar konusunda çalışmalar planladıklarını kaydeden Bozdoğan, "Yaklaşık 1 milyar liralık bütçeyle buraya önce uçak parçaları üreten bir tesis kurulmasına, burada ilk etapta 100-200 kişilik, daha sonra da 500 kişiye kadar giden bir istihdamın oluşturulmasına çalışacağız. Önce uçak parçalarıyla başlayan, daha sonra uçakların parçalarının birleştirilip komponent (bileşen) haline getirilmesine kadar gidebilen bir süreçte burada bu tesisin oluşturulmasına karar verildi." diye konuştu.

- İstihdam için meslek yüksekokulu açılacak

Bozdoğan, söz konusu tesis ve benzeri tesislerde istihdam edilmek üzere Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde bir meslek yüksekokulu açılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Amerika'daki Boeing, Airbus benzeri yerlere çalışabilecek çapta çok daha geniş bilgi birikimi ve deneyim oluşturabilecek bir ekip yetiştirilmesi için bir meslek yüksekokulu kurulmasına karar verildi. Aynı şekilde şehrimizde kalıcı konut yapılmasına karar verildi. Bu görevler tamamen TUSAŞ'a verilmiş oldu. Biz de TUSAŞ olarak bölgeye intikal ettik. Bölgede nerelerde bu işleri yapabiliriz bunları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Borsası ile konuştuk ve ilk etapta hızlı bir şekilde teşekkül etmek, buraya gelebilmek için organize sanayi bölgeleri etüt edildi."

Yapılan çalışmaların ardından KMTSO tarafından birkaç farklı yer gösterildiğini, teknik ve fiziki olarak Türkoğlu ilçesinin uygun görüldüğünü anlatan Bozdoğan, söz konusu alanda birkaç ay içerisinde üretim tesisinin kurulumunun gerçekleşeceğini dile getirdi.

Bozdoğan, Ankara'da tasarlanan parçaların kurulacak tesiste üretileceğini, sonrasında birleştirilip tırlarla veya uçaklarla gönderileceği Başkent'te gövde imalatlarının yapılacağını söyledi.

Bölgeye kurulması planlan tesisin 7-8 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacağını belirten Bozdoğan, bu noktada çalışmaların hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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