Depremzede aile gurbetçi tanıdıklarının tarlasını ekip üretime katılıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 5 ferdini kaybeden ve yaşadıkları ev hasar gören aile, gurbetçi tanıdıklarının tarlasını ekip keçi besleyerek geçimini sağlıyor.

Yıllar önce eşi vefat eden 86 yaşındaki Mustafa Kozak'ın birlikte yaşadığı oğlu Veli Kozak'ın şehir merkezindeki evi depremde ağır hasar gördü. Mustafa Kozak, oğlu, gelini ve 4 torunu ile Almanya'da yaşayan tanıdıklarının Çiğli köyündeki tarlasında bulunan barakaya yerleşti.

Kozak ailesi, tarlayı ekip, keçi besleyerek hem geçimini sağlamaya hem de yaşadıkları acı günleri birbirlerine destek olarak atlatmaya gayret ediyor.

Mustafa Kozak, AA muhabirine, depremde büyük acı yaşadıklarını belirterek, "Oğlum, gelinim ve 3 çocuğu hayatını kaybetti." dedi.

Kozak, kaldıkları evin depremde zarar görmesi nedeniyle birkaç gün arabada barındıklarını ifade ederek, "Oğlum (Veli Kozak), Çiğli köyü nüfusuna kayıtlı gurbetçi bir tanıdığımızı aradı. Gurbetçinin tarlasının ortasında tek odalı bir kulübesi vardı. Burada kalmak için ricacı oldu, o da bize verdi. Biz de buraya sığındık. Burada oğlum, gelinim ve 4 çocuğuyla yaşıyoruz." diye konuştu.

- Kozak ailesinden gurbetçiye teşekkür

Yeniden hayata tutunmak istediklerini, bunun için mücadele ettiklerini dile getiren Kozak, şunları kaydetti:

"Kulübenin bulunduğu arazi yaklaşık 25 dönüm. Biz buraya gelince tarla sahibi, ortağına 'Burayı eksinler' demiş. Biz de bir bölümüne soğan, bir bölümüne mısır ektik. Burada ekip biçiyoruz. Oğlum 6 keçi aldı. Küçük bir çadırdan ahır yaptık, sütünden falan yararlanalım dedik. İleride evimiz olursa, giderken de satar gideriz."

Kozak, hayatlarını bir şekilde sürdürdüklerini dile getirerek, "Elektriğimiz yok burada. Tarla olduğu için burada elektrik bulunmuyor. Küçük bir güneş enerjisi sistemi var. Onunla akşam lamba yakıyoruz. İki çadır verdiler bize, onlardan biri mutfak, birinde de eşyalarımız var." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kozak, kendilerine yardımda bulunan hayırsevere teşekkür etti.

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