Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ofis malzemeleri üretilen mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunun 1. kilometresindeki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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