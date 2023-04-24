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Çorum'un AFAD gönüllülerinden Afşin'deki depremzede çocuklara bayram ziyareti

AA

Çorum'un AFAD gönüllülerinden Afşin'deki depremzede çocuklara bayram ziyareti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde görev yapan AFAD gönüllüleri, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzede çocukları ziyaret etti.

AFAD'ın 15 gönüllüsü, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Afşin'e gitti.

Çekmeköy Konteyner Kent'i ve ilçedeki bir çadır kentte depremzedelerle bir araya gelen AFAD gönüllüleri, çocuklara bayram hediyeleri dağıttı.

Özel kostümler giyen AFAD gönüllüleri, depremzede çocuklarla şarkı söyleyip dans etti.

Etkinlikte ayrıca çocuklara ikramlarda bulunuldu.

AFAD gönüllüsü Buğra Polattaş, AA muhabirine, çocukların deprem gündeminden uzaklaşması ve bayramda yalnız hissetmemeleri için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Afet bölgesinde çocukların en çok ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten Polattaş, "AFAD gönüllüleri olarak iki bayramı bir arada kutlamak amacıyla buraya geldik. AFAD gönüllüleri depremin ilk gününden itibaren bölgede görev yapıyor. İsteyenler kendi e-devlet hesabından AFAD gönüllüsü olabilir." dedi.

AFAD gönüllüsü Emine Yağlı da depremzede çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

AFAD gönüllüsü Eda Meryem Kömbeci ise vatandaşları AFAD gönüllüsü olup deprem bölgesindeki çocukları sevindirmeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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