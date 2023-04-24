Azerbaycan heyetinden Hocalı Katliamı Anıtı'na ziyaret

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Azerbaycan heyeti, Kahramanmaraş'taki Hocalı Katliamı Anıtı'nı ziyaret etti.

Depremzedelere gıda yardımı ulaştıran heyet, daha sonra Hocalı Katliamı Anıtı'nın bulunduğu alana geldi.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Cahangir Novruzov, anıta gül bırakan ve dua eden heyet adına yaptığı açıklamada, Hocalı'da masum insanların katledildiğini söyledi.

Hocalı'da silahsız insanların soykırıma uğradığını belirten Novruzov, şunları kaydetti:

"24 Nisan'da İstanbul'da sözde Ermeni soykırımı yürüyüşü yapılıyor. Hiçbir yerde kabul olunmamış uydurma soykırım ama Hocalı katliamında, soykırımında ölen çocuk ve kadınların kanıyla sulanan topraklarda açan ağaçlar hala onların kanıyla meyve verir. Orayı Türklüğün, insanlığın hafızasından çıkarmaya çalışıyorlar. Yalan çabuk yürür ama hakikat yerini bulur. Bulunca da yalan yok olacak. Her şeyin vakti var, o zaman da gelecek."

Heyete eşlik eden AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Mehmet Şahin ise depremde verdikleri destek dolayısıyla Azerbaycan halkına ve yetkililerine teşekkür etti.

Heyetin, depremzedelere 2 tır yardım getirdiğini anımsatan Şahin, "Biliyorsunuz, iki yiğidin birlikteliği var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı birlikte çalışmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Şahin, Hocalı katliamında yaşananları hatırlatarak, "Eğer dünya soykırım görmek istiyorsa, 1992'de batılı bazı ülkelerin desteğini de arkasına alan Ermenilerin, Hocalı'da yaptığı soykırıma baksınlar." ifadelerini kullandı.

Heyette, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Diasporaya Destek Vakfı Başkanı Akram Abdullayev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzada, Azeri iş insanı Hidayet Gulam ve Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı da yer aldı.

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