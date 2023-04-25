Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Elbistan'da kurduğu konteyner kentte yaşam başladı

Her gün limonlu su içtiğinizde vücudunuza ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/ALİ RIZA AKKIR - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonu ile gurbetçilerden toplanan bağışlarla kurulan bin konteynere afetzedeler yerleşmeye başladı.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesi'ndeki arazide, 5 bin depremzedenin barınacağı yaşam alanı hazırlandı. Oyun parkı, çamaşırhane, kütüphane, kreş, çocuk ve kadın atölyeleri, sosyal market, sağlık ocağı, psikososyal destek birimi ve mescidin de bulunduğu alandaki 21 metrekarelik konteynerler, eşyalı olarak depremzedelere teslim ediliyor.

Konteynerlerden 378'inde yaşam başlarken, diğerlerinin de ilerleyen günlerde hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

- "e-Devlet üzerinden yaptığım başvuru sonucu buradaki konteyner kente yerleştim"

Güneşli Mahallesi'ndeki evi depremde yıkılan Gülcan Ceyhan, afeti çocuklarıyla evde yaşadıklarını söyledi.

İlk depremde dışarı çıkmaları sayesinde, ikinci depremde yıkılan evlerinin enkazında kalmaktan kurtulduklarını anlatan Ceyhan, 6 gün 2 çocuğu ile arabada kaldığını ifade etti.

Ceyhan, bir süre İstanbul'daki ağabeyinin yanında, iki ay kadar da Kocaeli'ndeki yurtta kaldıklarını belirterek, "Orada da bizimle çok iyi ilgilendiler. e-Devlet üzerinden yaptığım başvuru sonucu buradaki konteyner kente yerleştim." dedi.

Konteynerde rahat ettiklerini dile getiren Ceyhan, acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Depremde evi yıkılan Fatma Selvi de "Deprem anında merdivenlerden inerken iki kez düştüm. Deprem günü yaşanan ağır hava şartları nedeniyle çok zorluklar çektik. Depremde bazı yakınlarımı da kaybettim." ifadelerini kullandı.

Selvi, bir süre İstanbul'daki yeğeninin yanında kaldığını, konteyner imkanı doğunca da geri döndüklerini vurgulayarak, "Burada konteynerden memnunum. Kimseye muhtaç değiliz çok şükür. Tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor, hiçbir eksiğimiz yok. İnşallah en kısa zamanda da yeni evlerimize taşınırız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.