Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş'ta depremzedelere desteği sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, her gün 3 bin kişiye yemek ikram ediyor.

Depremin ardından kente gelerek çalışmalara başlayan vakıf personeli, yemekten hijyen ürünlerine, bayram şekerinden çocuklar için boyama kitapları ve oyuncaklara kadar çeşitli malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı Zekat Müdürlüğü Yöneticisi Oğuz Köktaş, AA muhabirine, depremin ilk günü sahaya geldiklerini söyledi.

Ramazanın başlangıcına kadar her gün yemek çıkardıklarını belirten Köktaş, "Günlük 10 bin kişiye sabah, öğlen, akşam yemek ikramımız oldu. Çadır çalışmalarına dahil olduk. Diyanet İşleri Başkanlığı ile birçok faaliyeti yürüttük." dedi.

Köktaş, çadırlarda yemek ikramlarının sürdüğünü aktararak, "Bayramdan sonra da iki çadırımızda günlük 3 bin kişiye iki öğün yemek veriyoruz. Bundan sonra da bölgede yemek ikramlarımız devam edecek." diye konuştu.

- "Gönüllülerimiz her zaman sahadalar"

Ramazanda, Kahramanmaraş'ta 30 bin gıda kolisi, 5 bin yardım kartı dağıttıklarını anımsatan Köktaş, ihtiyaç doğrultusunda bölgede bulunmaya devam edeceklerini söyledi.

Köktaş, gönüllülerin her zaman sahada olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz iftar çadırlarında çocuklara bayramlık şeker, kolonya dağıttı. Onun dışında 30 bin hijyen malzemesi dağıttık. Çocuklara yönelik içinde boyama setleri olan çanta dağıtımı da yapıldı. Bu süre boyunca çocukların sosyalleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda iki etkinlik çadırında, gönüllülerimiz çocuklarla etkinlikler yapıyor. Çocuklara destek olmaya devam edeceğiz."

Depremzede Mislina Bozlakoğlu ise depremden itibaren ücretsiz yemek verildiğini ifade ederek, "Devletimizden Allah razı olsun. İmkanı olmayanlar gelip buradan yemeklerden faydalanabiliyor. Burada çalışan ve gönüllüler var, destek olmaları bizi çok mutlu ediyor. Yemekleri de çok güzel, çok beğeniyoruz." dedi.





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