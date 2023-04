Depremzede çocuklar sokak müzisyeninin şarkıları eşliğinde eğleniyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Bursalı sokak müzisyeni Fatih Ercüment Acar, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzede çocuklar ve ailelerine moral veriyor.

Acar, bir hafta önce geldiği Karacasu Konteyner Kenti ve Vali Saim Çotur Spor Kompleksi Yerleşkesi'ndeki çadır kentte gitar çalıp şarkı söyleyerek depremzedelere destek oluyor.

Çadır kentteki çocuk oyun alanlarını sahne olarak kullanan Acar, depremin etkilerini silmek amacıyla afetzede ailelerin çocuklarını eğlendiriyor.

Aynı zamanda Türk Kızılay gönüllüsü de olan Acar, boş zamanlarında ise ekiplere destek olmak amacıyla gıda kolisi paketleyip dağıtımlara katılıyor.

- "Gönüllülerin gelmesi güzel olur"

Fatih Ercüment Acar, AA muhabirine, depremzede aileler ve çocuklarına moral vermek amacıyla kente geldiğini söyledi.

Yaşanan felaketin özellikle de çocukları çok fazla etkilediğini belirten Acar, çocukların geleceğinin güzel olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Acar, çocukların motivasyonunu yükseltmek için başvuru yaptığını, kabul olmasının ardından da bölgeye geldiğini ifade ederek, "Elimden gelen imkan bu kadar. Herkes elinden geleni yapıyor, ben de onlara müzik yapıyorum. Genellikle şarkılar söylüyor, birlikte oyunlar oynuyoruz. Arada onlar da şarkı söylüyor." dedi.

Yaklaşık bir hafta daha çocuklarla kalmayı planladığını anlatan Acar, her fırsatta yeniden gönüllü olarak bölgeye geleceğini vurguladı.

Acar, şarkı söylemediği zamanlarda Türk Kızılay ekipleriyle lojistik depolarda gıda kolisi hazırladığını ve dağıtıma katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çadır kentte etkinlikler düzenleniyor, istendiğinde onlara da katılıyorum. İnşallah her şey iyileşecek, biz her zaman buradayız. Buradaki durumlar tam olarak düzelmiş değil, her zaman gönüllü ihtiyacı oluyor. Gönüllülerin gelmesi güzel olur. İnsanların yaralarına, kalplerine dokunmak ve kendi vicdanlarını rahatlatmak için buralara gelebilirler."

