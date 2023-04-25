Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü çalıştığı enkazda tanıştığı depremzedeyle nişanlandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarına katılan kepçe operatörü Halil İbrahim Akbaş, Pazarcık ilçesinde tanıştığı depremzede Esma Benk ile nişanlandı.

Esma Benk'in, ilçeye bağlı Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'ndeki evi depremde ağır hasar aldı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak için Kırıkkale'den kente gelen kepçe operatörü Akbaş, evlerinin enkazını kaldırdığı sırada Benk ile tanıştı.

Akbaş, enkaz altında kalan eşyalarını bulması için Benk ve ailesine yardımcı oldu, ayrıca çadır kurmalarına destek verdi.

Yaklaşık üç ay süren arkadaşlıkları ilerleyen çift, ailelerinin de onayıyla nişanlanma kararı aldı.

Çift, akrabalarının da katılımıyla ilçedeki bir kafede düzenlenen törenle nişanlanarak evliliğe ilk adımı attı.

Akbaş, AA muhabirine, yaşanan depremin ardından Kırıkkale Belediyesinin görevlendirmesiyle bölgeye geldiğini anlattı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında nişanlısı ve ailesiyle tanıştığını anlatan Akbaş, "Buraya gelirken aklımda tabi ki böyle bir şey yoktu. 'Evlilik nasip, kısmet' derlerdi. Depremin enkazının arasından bizim mutluluğumuz filizlendi. İnşallah ömür boyu mutlu olacağız. Rabbim bir daha memleketimize böyle bir afet yaşatmasın." dedi.

Esma Benk ise nişanlısıyla kaderlerinin enkazda kesiştiğini, depremin psikolojisini de onun desteğiyle atlatacağını kaydetti.





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