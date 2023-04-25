Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar için "Geleceğe +1 Akademisi" açıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, down sendromlu çocuklara hizmet sunacak "Geleceğe +1 Akademisi" açıldı.



Türkiye Down Sendromu Derneği, Onikişubat Belediyesi ve Down Sendromu Derneği iş birliğinde, Hasancıklı mevkisindeki Expo Alanı'nda kurulan akademi, törenle hizmete başladı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 6 Şubat'ta çok zor bir gün yaşadıklarını, depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini, binaların ve fabrikaların yıkıldığını söyledi.

Mahçiçek, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyerek, "Vefat edenleri geri getirme imkanımız yok. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde depremden etkilenen insanlarımıza sahip çıkacağız. Yıkılan, hasar gören binalarımızı da kısa süre içerisinde yeniden yapacağız. Hem de Kahramanmaraş'ı daha güzel, daha yaşanabilir bir kent olarak inşa edeceğiz." dedi.

Mahçiçek, engeliler ve aileleri için yaptıkları çalışmalara ilişkin de katılımcılara bilgi aktardı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ise 20 yıldır otizmli ve down sendromlu çocuklara hizmet ettiğini belirterek, "Bu kardeşlerim, dünyaya hiçbir kötülüğe, yalana bulaşmadan tertemiz gelip, tertemiz giden canlılardır. Onların içinde hiçbir zaman kötülük bulunmaz. Çünkü onlar dünyaya bembeyaz bir kağıt gibi geldiler, hiç kirlenmeden göçüp gidecekler." diye konuştu.

Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin ise 2011'den bu yana down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve etkin yaşam kurabilmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Attıkları her adımda bilgiden güç aldıklarının altını çizen Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi güçlerimizi birleştirme zamanı. Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ve Kahramanmaraş Down Sendromlular Derneği ile güçlerimizi birleştirerek, Geleceğe +1 Akademisi'ni kurduk. Burada çocuklarımıza pisikososyal destek ve ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi, konuşma terapisi gibi alanlarda hizmet sunacağız. Bunlar sadece down sendromlu çocuklarımızın işine yaramayacak. Özel gereksinimli çocuklarımızın ailelerinin işine yaramayacak. Burası aynı zamanda bir kaynaştırma ve kapsayıcı alanı olacak."

Özel gereksinimli çocuklara yönelik sosyal aktivitelerin düzenleneceği akademide, psikososyal destek, ihtiyaç halinde özel eğitim, fizyoterapi, dil konuşma terapisi ve ergoterapi gibi alanlarda da danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Renkli görüntülere sahne olan açılış programı, down sendromlu çocuklar, aileleri ile diğer davetlilerin gökyüzüne balon bırakmasının ardından sona erdi.

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