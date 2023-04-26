Samsun'dan gelen deprem yardımını unutmayan Elbistanlı aile, evine Samsunspor pankartı astı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ RIZA AKKIR/DURMUŞ GENÇ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Samsun'dan gönderilen deprem yardımlarından etkilenen Mehmet Aksu, ailesinin evine "Kardeş şehrimizin futbol kulübü Samsunspor'a Süper Lig'de başarılar dileriz." yazılı pankart astı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden 6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan, devlet kurumlarının yanı sıra Türkiye ve yurt dışından yardım almaya devam ediyor.

İstanbul'da yaşayan Mehmet Aksu, ilçedeki ailesine depremin ikinci günü ulaşabildi.

Aksu, soğuk havada depremzedelerin ısınması için Samsun plakalı bir tırın ahşap palet getirmesinden etkilendi.

Yılport Samsunspor'un 11 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkmasının ardından Aksu, ailesine ait, depremde hafif hasar gören evine "Armasında Ulu Önder'imizi taşıma onuruna sahip olan tek takım. Kardeş şehrimizin futbol kulübü Samsunspor'a Süper Lig'de başarılar dileriz." yazılı pankart astı.

- "Ahde vefa olsun diye bu pankartı evimin duvarına gururla astım"

Aksu, AA muhabirine, depremin ikinci günü sabah Elbistan'a ulaşabildiğini ve bölgede enkazların üzerinin karla kaplı olduğunu söyledi.

Soğuk hava nedeniyle herkesin üşüdüğünü ve ısınmaya çalıştığını anlatan Aksu, "Beni en çok etkileyen, benimle beraber kente gelen 55 plakalı tır sürücüsü vardı. Tırda eski hurda paletler yüklüydü. O paleti getiren tır sürücüsüne de gönderene de çok teşekkür ederim. Soğukta o palet yüklü tırı görünce çok ağladım. Samsunspor Süper Lig'e çıkınca ahde vefa olsun diye bu pankartı yaptırıp evimin duvarına gururla astım. Tüm dünyaya destekleri için teşekkür ederiz. Allah razı olsun." diye konuştu.

Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesinin de bölgeye çok destek olduğunu, vatandaşlara hizmet ettiğini dile getirdi.

Samsunspor'un bir maçına gitmek istediğini belirten Aksu, Elbistanspor'un atkısıyla Samsunspor'a destek olacağını kaydetti.

Aksu, fotoğrafı çekilen pankartın sosyal medyada paylaşıldığını ve çok etkileşim aldığını ifade etti.

Aksu'nun harita mühendisi kardeşi Yasin Aksu ise depremi ilçede yaşadığını belirterek, depremin ardından destek olan herkese teşekkür etti.

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