Görme engelli depremzede, çadır kentte açılan kursta bağlama çalmayı öğreniyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş'ta görme engelli 27 yaşındaki depremzede Duran Türk, halk eğitim kursunda bağlama çalmayı öğreniyor.

Depremlerin ardından Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Fuar Merkezi'nde kurulan çadır kentte, vatandaşlara yönelik el işi, spor ve müzik kursları açıldı.

Usta öğretici Avniye Cingöz'ün açtığı bağlama kursuna katılan görme engelli Duran Türk ise hem boş vakitlerini değerlendiriyor hem de bağlama çalmayı öğreniyor.

Türk, AA muhabirine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Bölümü mezunu olduğunu söyledi.

Depremden önce bağlama öğrenmeye karar verdiğini anlatan Türk, "O zaman fırsat bulamamıştım ama depremden sonra halk eğitim müdürlüğünün çadır kentte açtığı bağlama kursuna başladım. Hafta içi her gün kursa geliyorum. Aksu Mahallesi'nde bulunan evimiz, depremde hasar aldığı için mahallede, çadırda kalıyoruz. Buraya hafta içi her gün toplu taşımayla geliyorum. Çok zor bir süreç. Evde (çadırda) vakit geçmiyor, ben de bu şekilde atlatmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

Enstrüman çalmaya merakı olduğunu dile getiren Türk, "Bu süreci bir şeyler öğrenerek, saz çalarak atlatmaya çalışıyorum. Şu anda başlangıç seviyesindeyim. Önceleri, okul dönemlerinde katıldığım korolar vardı. Öğrendikçe de kendimce notalardan müzik çıkarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bu süreci insanların iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Türk, şöyle konuştu:

"Benim öğrenmeye merakım var, kurs olduğunu duyunca da fırsatı kaçırmadım. Bu süreci vatandaşlarımız atlatmaya çalışırken el işi, müzik kurslarına katılabilirler. Sıkılmak yerine buralarda daha değerli zaman geçirebilirler. Daha önce zaman bulamadıysa, şu anda da çadırda kalıyorsa hem bir enstrüman öğrenir hem de daha güzel zaman geçirir."

Usta öğretici Avniye Cingöz de bağlama dersleri verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çadır kentte kurslarımıza devam ediyoruz. Hem bağlama hem gitar öğrenen öğrencilerimiz var. Onlarla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımızın yaralarını hep beraber sarmaya çalışıyoruz. Duran bizim görme engeli bir öğrencimiz. Çok yetenekli, çok azimli. Hep beraber burada birbirimize destek olmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.