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İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor

AA

İkinci depremin merkez üssü Elbistan'da kalıcı konutlar yükseliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/ALİ RIZA AKKIR - Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü olan ilçelerine, TOKİ'nin fay hatlarından uzakta yapmaya başladığı kalıcı konutların gün geçtikçe yükseldiğini söyledi.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Elbistan ilçesinde ise kalıcı konutlar Karaelbistan Mahallesi'nde yükselmeye başladı. Çok sayıda ekibin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğü bölgede konutların bir yıl içerisinde tamamlanarak depremzedelere verilmesi planlanıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, şehri fay hattından uzaklaştırıp, yoğunlaşmayı dağıtıp, daha güvenli yerlere taşımak zorunda olduklarını söyledi.

Bu kapsamda TOKİ Başkanlığının Elbistan'da üç lokasyonda çalışma yürüttüğünü, bunlardan birisinin de Karaelbistan Mahallesi olduğunu belirten Gürbüz, "Şu anda burada üçüncü etap ihaleler gerçekleştirilmiş durumda. Karaelbistan'da yaklaşık 4 bin konut üretilecek. Konutlarımız hızla yükselmeye başladı. Temel atıldıktan sonra şu an üçüncü kat inşaat aşamasına geçtiler. Taşburun Mahalle'mizde yaklaşık 3 bin konutumuz var. Yaklaşık 4 bin civarında da Akcırı Mahalle'mizde konut olacak. Toplamda Elbistan'da 10 bin bağımsız bölüm yapılması hedefleniyor." dedi.

Elbistan’da 25 kırsal mahallede köy tipi evler için Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihaleleri gerçekleştirildiğini, 77 köy konutu için ilk ihalenin 15 gün önce yapıldığını anlatan Gürbüz, yaklaşık 25 mahallede de yer tespit çalışmalarının devam ettiğini, onların da önümüzdeki ay içerisinde ilk etaplarının teslimine başlayacaklarını dile getirdi.

-"Elbistan'da 2,5 milyon ton hafriyat kaldırıldı"

İlçede yaklaşık bin 500 civarında enkazı kaldırdıklarına işaret eden Gürbüz,"Elbistan'da 2,5 milyon ton civarında enkaz kaldırmış olduk. Kırsal mahallelerimizle beraber 2 bin 700 civarında ağır hasarlı olarak tespit edilmiş yapımız var. Ağır hasarlı binalarımız da ilana çıktı. Onların da kesinleşmesinden sonra itiraz sürecindeyiz. İnşallah kısa sürede ihale yöntemiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız onların da enkazının kaldırma işlemini gerçekleştirmiş olacak." diye konuştu.

Elbistan’da TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün eş zamanlı çalışma yürüttüklerini vurgulayan Gürbüz, şöyle konuştu:

"Biz de belediye olarak onların her türlü lojistik imkanlarını hazırlıyoruz. Bu yapıların tamamlanması ile birlikte inşallah kalıcı konutlarımıza ulaşmış olacağız. Elbistan'da TOKİ tarafından yapılması planlanan konut sayısı yaklaşık 10 bin bağımsız bölüm. Yaklaşık 3 bin civarında da kırsal mahallelerimizde inşallah konutlarımız yapılacak ve hızlıca vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İhalesi yapılan konutlarımız üç artı bir ve 124-126 metrekare büyüklüğünde olacak. Vatandaşlarımızın tüm sosyal imkanlarını düşünerek, yaşam alanlarını oluşturmaya çalışıyoruz. Depremin etkilerini hızlıca silmek adına bir taraftan şehir merkezindeki enkazlar kaldırılırken bir taraftan da TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından kalıcı konutların inşasına devam ediliyor. Şu anda Karaelbistan Mahalle'mizde yapıların üçüncü katı çıkmış durumda. İnşallah hızlı bir şekilde devam edecek ve vatandaşlarımıza en kısa sürede teslimatını gerçekleştirmiş olacağız."

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