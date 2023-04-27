Kahramanmaraş Afşin'de konteyner kentlerdeki çalışmalar tamamlanmak üzere

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Isparta Valisi Aydın Baruş, ilçede depremin yaralarının sarılması için yoğun çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Efus Turan Mahallesi'ndeki konteyner kentte incelemelerde bulunan Vali Baruş, AA muhabirine, Afşin'in, 6 Şubat'taki Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden en çok etkilenen ilçelerden olduğunu belirtti.

Baruş, ilçede 1 yılda önemli mesafe almayı planladıklarını, depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını vurguladı.

İlçede 2 konteyner kent için çalışmaların sürdüğünün altını çizen Baruş, şu değerlendirmede bulundu:

"Efsus Turan mahallemizde vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını sağlamak adına geçici konteyner kent kurma çalışmaları sürüyor. İlk olarak İstanbul Çekmeköy Belediyemiz, kamu kurumlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla 350 konteynerlik yaşam alanı oluşturuldu. Bu alanda şu anda 348 konteynerimizde vatandaşlarımız kalıyor. İkinci konteyner kentimizde de 802 konteyner kurulması planlandı ve 672 konteynerimiz yerleştirildi. Bu alanda da 343 konteynerimizi vatandaşlarımızın kullanımına sunduk."

Baruş, konteyner kentlerde vatandaşların tüm ihtiyaçlarının temin edildiğini belirterek, "Talep eden ve hak sahibi tüm vatandaşlarımıza konteyner verebilecek durumdayız. Afşin'de iki konteyner kentteki toplam 1152 konteynerde vatandaşımızı misafir edeceğiz." dedi.

Kırsal mahallelerde de konteyner dağıtımına ilişkin çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Baruş, şimdiye kadar mahallelere 78 konteyner kurulduğunu aktardı.

İlçede sabit 3 mutfakta 15 bin kişiye sıcak yemek hizmeti sunulduğunu da ifade eden Baruş, çocukların vakit geçirebilecekleri alanlardan yetişkinler için kurslara kadar her şeyin düşünüldüğü konteyner kentlerde, mahalle yaşamını oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Baruş, ilçe merkezinde 3 noktada TOKİ tarafından kalıcı konutların temelinin atıldığını, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Afşin merkezde 2 bin 179 konut yapılarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Baruş, kırsal mahallelerde de köy tipi afet konutlarına başlayacağını dile getirdi.

- Enkaz kaldırma ve yıkım çalışmaları devam ediyor

Enkaz kaldırma ve acil yıkım kararı verilen yapıların yıkılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü de anlatan Baruş, Afşin'de 755 enkazın kaldırıldığını, 5 enkazın da kaldırılması çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Afşin'de 10 bin 870 bağımsız bölümün depremlerden etkilendiğini vurgulayan Baruş, şunları kaydetti:

"İlçemizde ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İncelemelerde ağır hasarlı bina 4 bin 230, 768 yapımız da orta hasarlı. İlçe genelinde toplamda ağır hasarlı, orta hasarlı, yıkık, acil yıkılacak 10 bin 870 bağımsız bölüm bulunmakta. Bu bağımsız bölümlerin 9 bin 314'ünü konutlar oluşturmakta. Bu yapılarda oturan depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlk etapta AFAD ve diğer kurumlarımızın temin ettiği çadırlarda vatandaşlarımızı misafir ettik. Bugüne kadar ilçe merkezinde 3 bin 400, 4 bin 200 civarında da kırsal mahallelerimize çadır dağıtımı yaptık. Bugün itibarıyla da çadırda barınan vatandaşlarımızın sayısı gitgide azalıyor."

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