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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında soruları yanıtladı:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında soruları yanıtladı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Türkiye üretiyor, üretmiyor değil. 98 milyon ton bitkisel üretimimiz vardı, 2022 yılında biz 128,6 milyon ton üretim yaptık ve tüm zamanların rekorunu kırdık.” dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş’ta Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen “Anadolu Soruyor” programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda seçim süreci ve hükümetin çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirişci, seçime sayılı günler kala vatandaşların kendilerine olan ilgi ve akalasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok yeni projeyi sırasıyla hayata geçirdiğini anlatan Kirişci, "AK Parti, “yaparsa AK Parti yapar” dedirttirmeye devam ediyor. Vatandaşımızın büyük bir memnuniyeti var, büyük bir mutluluğu var. Çünkü şartlar ne kadar zor olsa da AK Parti vatandaşının yanında olmaya, temel meseleleri çözmeye, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda çözüm üretmeye devam ediyor." diye konuştu.

Kirişci, deprem sonrası depremden etkilenen tüm illerde yaraların hızla sarılması noktasında adımların hızlıca atıldığına işaret ederek, bu kentlerden birinin de Kahramanmaraş olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş’ta 22 bin kişilik bir konteyner kentin oluşturulması çalışmaların devam ettiğini aktaran Bakan Kirişci, "Bunun 12 bin civarında olan bölümü şu an yerleştirilmiş durumda. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde geri kalan konusunda da çalışmalar tamamlanmış olacak." dedi.

Asıl çözümün kalıcı konutlar olduğunu dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Çünkü ciddi manada yıkılan binalar var. Yaklaşık 58 bin civarında bir bina var. Şimdi bu kadar yıkık bina varken veya yıkılması gereken bina varken, bu şehrin yeniden tasarlanması, yeniden bu şehrin yaşam merkezlerinin, spor, merkezlerinin kültür sanat sokaklarının, alt yapısının, üst yapısının ve işte ticaret merkezlerinin belirlenmesi gerekiyor. Eski diye tabir edeceğimiz Kahramanmaraş’ın kendi dokusuna özgü bir takım mekanlarımız var. İşte Tarihi Ulu Cami var, arkasından kapalı çarşımız var. Bu tür mekanları öne çıkaracak, depremden zarar görenleri yeniden ayağa kaldıracak çalışmalar kadar şehrin eğitim, sağlık, spor, sosyalleşme alanı, ticaret alanı, bunlara ilişkin mastır planı ile ilgili çalışmayı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına yürüten arkadaşlarla bir araya geldik. Gerçekten Kahramanmaraş'ta bu deprem sonrası hızlı yükseliş, şahlanış ve bu şehrin her bakından değişimine katkı sağlayacak çalışmaları yürütüyoruz."

Kentte, 9 bin 700 civarında konutun temellerinin atıldığını da aktaran Kirişci, "Bunların temelleri atıldı. Bunlarda sürekli ilerlemeler kaydediliyor. Tabii planlama safhasında olanlar var, yer belirleme noktasında hususlar var. Kırsalda vatandaşımızın farklı talebi var. O farklı talepleri de dikkate alan yine gerek AFAD’ın gerekse TOKİ’nin çalışmalarına biz de destek vererek yol gösterici olmaya çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bakan Kirişci, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye, Kahramanmaraş’ın da Türkoğlu ilçelerinde inşa edilen köy evlerinin depremzede vatandaşlara teslim edildiğini anımsatarak, "Süre sadece 28 gün. Yüklenici firmayı çağırdım. 'Ne zaman başladınız, ne zaman bitti bu?' dedim. Topu topu 28 gün. Evinize tadilata çağırsanız bu ustaları bitmez. Ama biz birinci sınıf, birinci kalite köy evlerinin o gün anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik." dedi.

Aynı dönemde 16 bin ton yem dağıttıklarını aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

"Çünkü 'vatandaş o anda yemi sağda, solda aramasın' dedik. İnsanların ısınma ihtiyacı var. 65 bin ton civarında odun dağıttık. Bunu Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman’da da yaptık. Çünkü o ilk günler dondurucu bir soğuk, aşırı bir kar yağışı, hiçbir şey yoksa aşırı bir yağmur vardı. Bunu yürüten bizim kendi bakanlık personelimiz oldu. İnsanlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşıladık. Sonra döndük 'biz bu desteklemeleri öne çekelim' dedik. Burada da toplam 3,4 milyar liralık destek bu 11 ilin olmak üzere tüm Türkiye’ye destekleme ödemelerini 13 milyar 826 milyon lira idi bu. Bunları öne çektik ve bu ödemeleri yaptık. Sonra 16 bin ton yem desteğinden ayrı artık 'vatandaşlarımıza nakdi yardımda bulunalım, kendi hayvanlarına bu yemleri kendileri temin etsin' dedik ve 1,4 milyar liralıkta bu 11 ile yem dağıtımı gerçekleştirdik. 3,5 milyon litre akaryakıt dağıttık. O gün için elektrik yok, doğalgaz yok, POS cihazları çalışmıyor. Vatandaşın belki elinde kredi kartı var, nakdi yok. Evinden olduğu haliyle kaçmış, canını kurtarmış..."

Gazetecilerin soğan fiyatıyla ilgili sorusu üzerine Kirişci, "Sizin soğan ihtiyacınız 100 kilo ama siz 115 kilo soğan üretiyorsanız soğan açığıyla ilgili bir açığınız var mı? 15 kilo fazlamız var. Yani 100 kilo ihtiyacınız var. Şimdi ben Tarım ve Orman Bakanlığı olarak görevimizi yapıyor muyum? Benim görevim üretmek." karşılığını verdi.

Bakan Kirişci, "Şimdi üretimden sonraki kısımlarla ilgili elbette bizim başka bakanlıklarımız var. Ticaret Bakanlığımız var, sanayiye konu olan ürünlerimiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız var. O alanlara girmek istemem. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bu ülkede hepimiz yaşadık. Bunu Gaziantep de yaşadı, diğer 10 il de yaşıyor. 37 bin lira olan konteyner, açın bakın Şubat’ın başında bir konteyner kaç paraydı şimdi konteyner neden 120 bin lira. Basit bir soru soruyorum. Arz talep meselesi de, bu bir fırsatçılık meselesi değil mi? Ama bu bir Müslüman ahlakına, bu bir ticaret ahlakına uygun bir davranış mıdır? Türkiye üretiyor, üretmiyor değil. 98 milyon ton bitkisel üretimimiz vardı, 2022 yılında biz 128,6 milyon ton üretim yaptık ve tüm zamanların rekorunu kırdık." diye konuştu.

Seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirişci, öncelikle tüm vatandaşlardan demokratik tercihlerini sandığa yansıtmalarını istedi.

Bu seçimin hiçbir dönemde olmadığı kadar milli güvenlik meselesi haline gelmiş bir seçim olduğunu kaydeden Kirişci, "Çünkü kendilerini milliyetçi olarak tanımlayanlarla ve bu tanımlarına uygun davranışları sergilemeyenlerle bütün davranışlarını millilik ve yerlilik üzerine, bütün zihniyeti ve genetik kodlarında millik ve yerlilik yer alan, 21 yıldan beri bu ülkede iktidar olan Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bir hükümetin, bir idarenin ikame edilmesini isteyenler var. Yani terör örgütleriyle aleni iş tutanlar var. Bunların nihai amaçlarını, niyetlerinin ne olduğunu biz sürekli görüyoruz. İnanın bunlar bizim İHA’larımızdan SİHA’larımızdan gurur duymayanlar. Çünkü eğer Allah muhafaza bunlar 14 Mayıs akşamı iktidar olsalar yapacakları ilk şey sınırın öbür tarafındaki operasyonların durdurulması olur." değerlendirmesini yaptı.

Vahit Kirişci, muhalefetin 'PKK ile HDP ile bağımız yok' açıklamalarını yeterli bulup bulmadığının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmaz. Karşıda bu cümleleri kuran ben değilim. 'Lütfen susun, biz bu işi pişireceğiz' diyen kendileri, ben değilim ki? O zaman Kandil'dekileri kendinize niye muhatap alıyorsunuz? Kendi işinizi yapın. Bu görüşmeler niye yapılıyor? Buna ilişkin açıklamalar var Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 1, 2, 3, 4, 5 değil ki... Bunların tamamı yerlilikten ve millikten uzak davranışlar. Bu ülkenin TOGG'unu bu ülkenin insanları üretti. Yerlilik ve millilik oranı belli. Sizin bununla iftihar etmeniz gerekmez mi? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklılığının bu dünyanın az sayıda ülkesinin sahip olduğu sondaj gemileri, arama gemileri, sismik gemileri var. Bu gemilerle bulduğumuz doğalgazın bizim kendi coğrafyamıza bağlanması 'ya bu gaz keşke olsa mutlu oluruz ama bu Putin'in gazıdır' diyen ben değilim. O beraber oldukları hanımefendi."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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