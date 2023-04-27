Hollandalı ekip, "Kral Günü"nü Kahramanmaraş'ta depremzedelerle geçirdi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Hollanda Krallığı'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, ülkelerinin en önemli bayramlarından Kral Günü'nü, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle geçirdi.

Depremzedelerle dayanışma amacıyla kente gelen ve aralarında Büyükelçilik yetkililerinin de bulunduğu ekip, Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'ı, Kahramanmaraş'taki depremzedelerle geçirme kararı aldı.

Hollandalı ekip, Onikişubat ilçesinde EXPO Fuar Alanı'na kurulan konteyner kentlerde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Hollanda Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek arasında imzalanan protokolle, Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Merkeze gelen çocuklar, düzenlenen etkinlikler sayesinde güzel vakit geçirdi.

Büyükelçi Joep Wijnands, Hollanda'nın depremzedelere yardım konusunda aktif rol oynadığını söyledi.

Wijnands, Büyükelçilik olarak normalde kutladıklarının dışında bir prosedürle Hollanda'nın Milli Günü olan Kral Günü'nü depremzedelerle kutlamak istediklerini vurguladı.

Bugünün, Kral Willem Alexander'in doğum günü olduğunu anımsatan Wijnands, "Hollanda Kralı Willem Alexander'in bu sene, tahttaki 10'uncu yılı olduğu için bizim için özel bir sene." dedi.

Wijnands, Onikişubat Belediyesi, EXPO yönetimi, ING Bankası ve sponsorların katkılarıyla Kahramanmaraş'ta depremzedeler için bir şeyler yapmak istediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Amacımız, özellikle çocukları hedef almaktı. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu nedenle, çocuklara uygun bir eğitim ve yaşam merkezinin açılışını yapacağız. Bu eğitim ve yaşam merkezinin adını, Lale Yaşam Merkezi koyduk. Bu ismi seçmemizin en önemli sebebi, lalenin ortak bir kültürümüz olmasıdır. Bildiğiniz gibi, lale Hollanda'nın simgesi olmakla beraber lale Hollanda'ya Türklerden geldi. Hepinize teşekkür ediyorum, sizinle omuz omuza olduğumuza emin olabilirsiniz."

Belediye Başkanı Mahçiçek ise Hollanda'dan gelen ekibe, özel günlerini Kahramanmaraş'ta geçirdikleri için teşekkür etti.

Deprem yaşandıktan sonra ulusal ve uluslararası yardımlaşmanın güzel örneklerine şahit olduklarına dikkati çeken Mahçiçek, "Türk milletinin önemli bir özelliği var. Sıkıntılı günlerde çok çabuk bir araya geliriz ve süratle yardımlaşmamızın, paylaşmanın en güzel örneklerini veririz. Merhamet toplumu olmanın da en güzel örneklerini veririz." diye konuştu.

Mahçiçek, diğer ülkelerden gelerek depremzedelere yardım eden tüm gönüllülere teşekkür etti.

Hollanda Büyükelçiliğinin depremzede çocukların faydalanacağı Lale Eğitim ve Yaşam Merkezi'ni donattığını dile getiren Mahçiçek, "Başta Büyükelçi olmak üzere, bütün misafirlerimize yaptıkları katkılardan dolayı ülkem ve Kahramanmaraş'ımız adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yegen de depremler sonrasında enstrümanlarını kaybeden Kahramanmaraşlı müzik öğretmenleri ve öğrencilerine destek olduklarını aktardı.

Yegen, bu kapsamda 27 kişiye ud, yan flüt, keman ve klarnet hediye etti.

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