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Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta mahalle seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu:

AA

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ta mahalle seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, muhalefeti işaret ederek, "Bunlar, soğanla Togg otomobilini yarıştıracak kadar cahil insanlar. Bunlar, milli değildir. Bunlar, hiçbir zaman yerli olmadılar." dedi.

Kirişci, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde seçim irtibat bürosunun açılışında, Kahramanmaraş'ın su zengini bir kent olduğuna işaret ederek, bölge coğrafyasının zenginliklerine dikkati çekti.

Edebiyat Yolu'nun yapılmasıyla bölgeye ulaşımın kolaylaştığını vurgulayan Kirişci, "Şundan hepimiz eminiz, 'Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar.' Biz buna inandık, buna güvendik, 21 yıldan beri de bu, eksiksiz, noksansız artarak devam ediyor." diye konuştu.

Kirişci, Cumhur İttifakı'nın elinin güçlü olduğunu belirterek, karşılarında terör örgütleriyle iş birliği içinde olduklarını gizlemeyen ve bunu aleni şekilde ifade eden bir ittifak bulunduğunu dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, kendisinin psikolojisini sorguladığına işaret eden Kirişci, şunları söyledi:

"Sen önce kendi psikolojini bir sorgula. Sen nasıl bir Türk milliyetçisisin? Sen nasıl milliyetçilikten söz edersin? Sen değil misin dağdakilere ve her gün konuşan terör örgütünün o elebaşlarına, 'Ya biraz çenenizi tutun da bu işi koparacağız. Biraz sessiz olun, biraz sesinizi çıkarmayın, biz bu işi götüreceğiz.' diyen. Bu nasıl milliyetçilik? Bu nasıl vatanseverlik? Demek ki siz bu milletin milli duygularını yıllarca istismar ettiniz."

- "Bu coğrafya ve bu milletle çok uğraştılar"

Kirişci, "Bu coğrafya ve bu milletle çok uğraştılar" ifadelerini kullanarak, milletin buna geçit vermeyeceğini, Türkiye'nin gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıktığını, artık gündem belirleyen bir ülke olduğunu aktardı.

AK Parti iktidarlarında otoyol, köprü, raylı sistem ve sağlık alanında yapılan çalışmaları anlatan Kirişci, şunları kaydetti:

"Bunlar, soğanla Togg otomobilini yarıştıracak kadar cahil insanlar. Bunlar, milli değildir. Bunlar, hiçbir zaman yerli olmadılar. Dolayısıyla bu ülkede Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli ve millilik adına atılan her adımdan bunlar rahatsızlar. Çünkü bunların ağababalarının kim olduğunu gördünüz. Kim? Kandil'dekiler. Kim? Amerika'dakiler. Dolayısıyla bizim bu terör örgütlerine bu ülkeyi yeniden teslim edecek zamanımız yok, bir karış toprağımız da yok. Allah onlara her türlü musibeti, her türlü belayı verecek. Çünkü biz birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece inşallah bunların üstesinden geleceğiz."

Kirişci, Tekir Mahallesi'ndeki 3 bin 770 dönümlük arazinin sulanabilmesi için 80 milyon liralık tesisin ağustosta yapım sürecine başlanacağını da sözlerine ekledi.

Programa, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve partililer katıldı.


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