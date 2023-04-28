Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Milletimiz kendine hizmet edenle, kendine ihanet edeni veya kendine hizmet etmeyeni, en hafif şekliyle ayırt edebilecek feraset ve basirete sahip. Dolayısıyla biz vatandaşımızın 16'ncısında da yine partimize, Cumhurbaşkanımıza teveccühünün olacağını biliyoruz." dedi.

Kirişci, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu, millete layık olma gayretiyle de çalıştıklarını söyledi.

Muhalefeti eleştiren Kirişci, "Milli ve yerli olanlarla, milli ve yerli olmadıkları apaçık aşikar hale gelen, bunu da saklamaktan, gizlemekten artık çekinmeyen bir 7'li masa var. Nasıl bir araya geldikleri, masadan kalktıktan sonra o masa için saf ettikleri cümleler, 'Milletin istiklali, istikbali burada dikkate alınmıyor. Burası noter masasına döndü' diyenler, ne oldu da ne bitti de hemen iki gün içerisinde tekrar masaya geri dönüş yaptı?" diye konuştu.

Kirişci, IMF'den borç almayanın, IMF'den emir de almayacağına işaret ederek, "IMF'nin ağababalarından emir almaz. Siz çıkacaksınız, BM'nin 5 daimi üyesi var, onların karşısına geçeceksiniz, genel kurulda 'Dünya 5'ten büyük, daha adil bir dünya mümkündür.' diyeceksiniz. Vallahi bunu söylemek yürek ister ama o yürek için de milletin desteğini arkasında görmek ister." dedi.

Meselenin, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi, 600 milletvekilinin seçilerek TBMM'ye gönderilme meselesi olmadığını söyleyen Kirişci, bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu anlattı.

- "Öğretmenlerle Buluşma"

Kirişci, daha sonra ilçede Şairler Tepesi'nde "Öğretmenlerle Buluşma" etkinliğine katıldı.

İstikrar ve güven kavramlarının yapışık ikiz olduğunu, bunların birbirinden ayrılamayacağını dile getiren Kirişci, milletin 15 seçimde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini anımsattı.

Vahit Kirişci, bu desteğin tevafuk, tesadüf ve rastlantı olamayacağını belirterek, "Milletimiz kendine hizmet edenle, kendine ihanet edeni veya kendine hizmet etmeyeni, en hafif şekliyle ayırt edebilecek feraset ve basirete sahip. Dolayısıyla biz vatandaşımızın 16.'sında da yine partimize, Cumhurbaşkanımıza teveccühünün olacağını biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Savunma sanayisinin önemli olduğuna işaret eden Kirişci, iktidara geldiklerinde yüzde 20 olan yerli ve millilik oranını, yüzde 80'in üzerine çıkardıklarını, gelinen nokta itibarıyla da Türkiye'nin, dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini dile getirdi.

Bakan Kirişci, Türkiye Yüzyılı'nın, sadece Türkiye'nin yüzyılı olmadığını aktararak, "Türkiye Yüzyılı, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Ortadoğu'dan Afrika'ya kadar dünyada ne kadar aklınıza gelen mazlum ve mağdur coğrafyadan bireyler ve toplumlar varsa, onların da yüzyılı olacak inşallah." ifadesini kullandı.

- "Ben milletimizin buna asla prim vermeyeceğini düşünüyorum"

Türkiye'nin geçmişinde zalimlik ve zulmün asla yer almadığının altını çizen Kirişci, hep hizmetin, merhametin, şefkat ve adaletin yer aldığını, "bunun da bazılarını rahatsız ettiğini" kaydetti.



Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sürekli kendilerine birilerini bulmaya çalışıyorlar. Buldular mı? Evet, buldular. Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu kim? Ben söylemiyorum, Onur Öymen, CHP'nin uzun yıllar Genel Başkan Yardımcılığını yapmış birisi diyor ki 'Falanca düşünce kuruluşundan bize geldiler, biz de o ara görüştük. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na da sordum, seninle ilgili gelecekte böyle bir planları var, ne diyorsunuz dedim. Sesini çıkarmadı' diyor. Bu video yayınlanıyor, mutlaka izlemişsinizdir. Şimdi bunun bir proje olduğunu, bunun bir proje adamı olarak bu ülkenin başına getirilmek istendiğini hepimizin görmesi ve bilmesi lazım."

Herkesin bunu bir kez daha idrak etmesinde büyük yarar gördüğünü belirten Kirişci, "Çünkü bu kişi, adeta şu anda kendine 'Seyit' dedirtip, eteğinden tutmamızı bekliyor. Halbuki daha düne kadar kardeşlerimizin başörtüsüne, 'Bir metre bez parçası' diyen bir zat. Dolayısıyla biz bunların dününü ve önceki günlerini biliyoruz. Bugünkü yaptıkları tamamıyla siyasi bukalemunluktur. Siyasi bukalemunluk, siyasi renk değişikliği, göz boyama ve yanıltma çabasıdır. Ama ben milletimizin buna asla prim vermeyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kirişci, muhalefet partilerinin görevde olduğu belediyelerin çalışmalarını da eleştirerek, sözlerini, "Bunların bir tane projelerini duydunuz mu? Türkiye nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası 11'i büyükşehir. Bunların derdi hizmet değil. Bunların derdi, millete zulmetmek. Milleti yeniden fakirleştirmek. Milleti yeniden kuyruklara sokmak. Allah bunlara fırsat vermesin. Bunların niyetlerinin ne yerli ne de milli olmadığını da bilin." diye tamamladı.

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